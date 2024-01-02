Baykuşların içinde bir kedi bulan ise bir dahi! 100 kişiden 99’u işin içinden çıkamıyor

Testin temel amacı gözlem yeteneklerinizi kullanarak ustaca gizlenmiş kedinin yerini tespit etmek olacak. Fotoğrafta baykuşlar arasında saklanmış bir kedi var ve bu dikkatinizi ve zekanızı sınamak için tasarlanmış bir bulmaca olarak karşımıza çıkıyor.

BAYKUŞLARIN ARASINA GİZLENMİŞ BİR KEDİ VAR



Zeka testlerinde genellikle belirgin nesneleri görmekte zorlanırız. Bu durum, görsel algımızı zorlayıcı bir şekilde test eder. Bu görsel meydan okuma, sadece dikkat ve gözlem becerilerinizi değil, aynı zamanda zeka seviyenizi de sınıyor.