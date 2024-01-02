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Baykuşların içinde bir kedi bulan ise bir dahi! 100 kişiden 99'u işin içinden çıkamıyor

Son dönemin en popüler viral içeriklerinden biri sosyal medyada milyonları kendine hayran bırakan zeka testi oldu. Bu test, hem eğlenceli hem de zorlu bir meydan okuma sunarak baykuşların gizemli dünyasında kaybolmuş kedinin izini sürmeyi gerektiriyor. Testin zorluğunu artıran detaylar arasında kediyi bulmanın beklenenden daha karmaşık bir süreç olduğunu söylemek mümkün.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 13:21 Güncelleme 02 Ocak 2024, 13:21
Baykuşların içinde bir kedi bulan ise bir dahi! 100 kişiden 99’u işin içinden çıkamıyor

Testin temel amacı gözlem yeteneklerinizi kullanarak ustaca gizlenmiş kedinin yerini tespit etmek olacak. Fotoğrafta baykuşlar arasında saklanmış bir kedi var ve bu dikkatinizi ve zekanızı sınamak için tasarlanmış bir bulmaca olarak karşımıza çıkıyor.

BAYKUŞLARIN ARASINA GİZLENMİŞ BİR KEDİ VAR

Zeka testlerinde genellikle belirgin nesneleri görmekte zorlanırız. Bu durum, görsel algımızı zorlayıcı bir şekilde test eder. Bu görsel meydan okuma, sadece dikkat ve gözlem becerilerinizi değil, aynı zamanda zeka seviyenizi de sınıyor.

İLK İPUCU: SAĞ TARAFA ODAKLANIN

Eğer kediye rastlayamadıysanız, size bir ipucu verelim. Resmin sağ tarafına odaklanın ve oradaki ağızları dikkatlice gözlemleyin. Ancak unutmayın, baykuşlardaki gibi bir gaga görmeyeceksiniz.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

Hala bulamadınız mı? Cevabı sizlerle paylaşıyoruz. Gagaları takip edin ve farklılıkları arayın. Kedi, baykuşlara oldukça benzer bir şekilde gizlenmiş durumda.

GÖRSEL ZEKA TESTİNİN SONUCU

Bu görsel meydan okuma, beyninizin çalışma şeklini ve görsel algılama yeteneklerinizi test ediyor.

İddiaya göre, resimdeki gizli kediler kısa sürede ancak dahiler görebiliyor. 100 kişiden 99'u bu testi başaramıyor.

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