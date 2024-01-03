Yol kenarındaki beyaz levhanın ne işe yaradığını biliyor musunuz? Kimse anlam veremiyordu! İşte cevabı

Türkiye'deki şehirler arası otoyollarda sıklıkla gördüğümüz ve genellikle yol kenarlarında yer alan küçük beyaz levhalar, aktif araç kullanıcılarının dikkatini çekmekte ve önemli bir amaca hizmet etmektedir. Bu levhalar, özellikle acil durumlarda hayati bir rol oynayabiliyor. Peki bu beyaz bilgilendirme levhalarının asıl amacı nedir?

Otoyol Kenarındaki Beyaz Levhaların Anlamı

Beyaz levhalar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, otoyolların daha kolay tanımlanması ve acil durumlarda yardım ekiplerinin daha hızlı müdahale edebilmesi için kullanılmaktadır. Bu levhalar, kontrol kesim levhası olarak da bilinir ve kaza gibi durumlarda konumun belirlenmesine yardımcı olur. Kullanıcılar bu levhalardaki bilgileri acil durumlarda yardım çağrısında bulunurken kullanabilir ve böylece ekiplerin olay yerine daha hızlı ulaşmasını sağlayabilirler.