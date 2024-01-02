2024, dünyaya barış, iyilik ve güzellikler getirsin!

Dünya, önceki gün yeni yıl heyecanını yaşadı. Yeni yıla ilk Kribati'ye bağlı Kiritimati Adası adım attı. Kiritimati, Türkiye saatiyle 13.00'te 2024'e "merhaba" derken, Yeni Zelanda ve Avustralya da birçok ülkeye göre saat farkından dolayı yılbaşını erken kutladı. Türkiye'de ise vatandaşlar meydanlara, sokaklara çıktı. Çeşitli belediyeler, konserler organize ederken, İstanbul'daki vatandaşlar her yılbaşında olduğu gibi yine Taksim'e aktı. ABD'de de meydanlardaki konserlere binlerce kişi katıldı. Dünya vatandaşları, birçok olumsuzluğun yaşandığı 2023'deki olumsuzlukların bu yıl yaşanmaması için dileğiyle 2024'ü karşıladı.