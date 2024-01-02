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2024, dünyaya barış, iyilik ve güzellikler getirsin!

Dünya, yeni yıl coşkusu yaşadı. İnsanlık 2024’e umutla adım attı. Savaşsız, depremsiz ve ekonomik kriz olmayan bir hayat, herkesin buluştuğu ortak noktaydı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ocak 2024 Güncelleme 02 Ocak 2024, 07:01
2024, dünyaya barış, iyilik ve güzellikler getirsin!

Dünya, önceki gün yeni yıl heyecanını yaşadı. Yeni yıla ilk Kribati'ye bağlı Kiritimati Adası adım attı. Kiritimati, Türkiye saatiyle 13.00'te 2024'e "merhaba" derken, Yeni Zelanda ve Avustralya da birçok ülkeye göre saat farkından dolayı yılbaşını erken kutladı. Türkiye'de ise vatandaşlar meydanlara, sokaklara çıktı. Çeşitli belediyeler, konserler organize ederken, İstanbul'daki vatandaşlar her yılbaşında olduğu gibi yine Taksim'e aktı. ABD'de de meydanlardaki konserlere binlerce kişi katıldı. Dünya vatandaşları, birçok olumsuzluğun yaşandığı 2023'deki olumsuzlukların bu yıl yaşanmaması için dileğiyle 2024'ü karşıladı.


AMERİKA
New york başta olmak üzere ABD'nin tüm eyaletleri yeni yılı ilginç gösterilerle karşıladı.



AZERBAYCAN



AVUSTRALYA


İNGİLTERE



YENİ YÜZYILIN İLK BEBEĞİ
Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler, ailelerine büyük mutluluk yaşattı. Bebeklerini kucaklarına alan aileler, kulaklarına isimlerini de söylerken bahtlarının açık olması için dua ettiler.

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