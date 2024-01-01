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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı eğitimini tamamladı

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, uzay aracı eğitimini tamamladı.Türkiye Uzay Ajansı (TUA) "Heyecana ne kadar hazırız? Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım başladı" açıklaması yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Ocak 2024 Güncelleme 01 Ocak 2024, 07:01
Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı eğitimini tamamladı

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım başladı. Astronotumuz Alper Gezeravcı ve AX-3 görevinin mürettebat üyeleri, SpaceX Dragon'daki eğitimlerini başarıyla tamamladı.




Türkiye Uzay Ajansı (TUA) "Heyecana ne kadar hazırız? Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım başladı" açıklaması yaptı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Gezeravcı, ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde nisan ayında eğitimlerine başlamıştı. Gezeravcı'nın 17 Ocak 2024'te uzaya gönderilmesi planlanıyor.

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