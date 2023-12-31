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Son dakika: Çankırı'da feci kaza! Otomobil 5 metre yükseklikten yere çakıldı: 7 yaralı

Son dakika haberleri... Çankırı'da sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil korkuluklara çarpıp yaklaşık 5 metre yükseklikten Tatlı Çay'a devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 16:15 Güncelleme 31 Aralık 2023, 16:15
Son dakika: Çankırı’da feci kaza! Otomobil 5 metre yükseklikten yere çakıldı: 7 yaralı

Çankırı'da otomobilin çaya devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 CEY 495 plakalı otomobil, Çankırı-Kastamonu kara yolu Dedeler Köprüsü mevkisinde korkuluklara çarpıp yaklaşık 5 metre yükseklikten Tatlı Çay'a devrildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, A.U.A. (12), M.A.U. (3), M.A.K. (44), T.U. (45), S.A. (17), F.U. (36) ve D.A. (45) ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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