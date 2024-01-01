Psikolojisi çöktü! Dilan Polat akıl hastanesine götürüldü

Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri Dilan Polat oldu. Lüks hayatı, harcamaları, başına taktığı dolarları, arabaları ile herkesin dikkatini çekti. Herkes değirmenin suyunu merak ederken Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan inceleme kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarını gündeme getirdi.