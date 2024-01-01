Psikolojisi çöktü! Dilan Polat akıl hastanesine götürüldü

Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri Dilan Polat oldu. Lüks hayatı, harcamaları, başına taktığı dolarları, arabaları ile herkesin dikkatini çekti. Herkes değirmenin suyunu merak ederken Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan inceleme kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarını gündeme getirdi.
Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım Pazar günü tutuklandı. Avukatları Dilan Polat için psikolojisinin iyi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı.
2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat'ın ilaçları bittiği için 29 Aralık Cuma günü Bakırköy bir ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Yapılan tetkiklerin ardından Polat yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.