MPİ 750.000 TL kazanan bilet numaraları sıralı tam liste! 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 750 bin TL kazanan numaralar hangileri?

Yılbaşı gecesi, Türkiye genelinde milyonlarca kişiyi bir araya getiren 2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi, büyük bir heyecan ve coşkuyla tamamlandı. Peki, 2024 yılbaşı Milli Piyango 750.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte konu hakkında merak edilenler...