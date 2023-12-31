Mekke’nin fethi önemi nedir, nasıl oldu? 31 Aralık Mekke’nin Fethi mübarek olsun: Whatsapp, SMS Dualı, resimli, hadisli, anlamlı mesajlar!

Cahiliye döneminin son bulduğu bu önemli olayın yıl dönümü her sene çeşitli etkinliklerle anılıyor. Peki, Mekke'nin Fethi ne zaman? Mekke'nin Fethi 31 Aralık mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Cahiliye döneminin son bulduğu bu önemli olayın yıl dönümü her sene çeşitli etkinliklerle anılıyor. Peki, Mekke'nin Fethi ne zaman? Mekke'nin Fethi 31 Aralık mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
MEKKE'NİN FETHİ NE ZAMAN OLDU?
Mekke'nin Fethi, 11 Ocak 630 (Hicrî: 20 Ramazan 8) tarihinde Peygamber Muhammed komutasındaki Müslüman ordusunun, Mekkeli Kureyşliler'in elindeki Mekke'yi fethetmesidir.
Bu fetih, İslam tarihindeki önemli olaylardan biridir. Fetih, Arap Yarımadası'nda İslam'ın yayılışını da hızlandırmıştır.
MEKKE'NİN FETHİ NEDENLERİ
Bir süre önce Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında Hudeybiye Antlaşması yapılmıştı. Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki olan Benî Bekir kabilesi, bu antlaşmaya aykırı bir biçimde, Müslümanların himâyesindeki Benî Huzaa kabilesine saldırdı.
İslam peygamberi Muhammed, Mekke'ye haber göndererek, öldürülenlerin kan bedellerinin ödenmesini veya Benî Bekir kabilesiyle olan ittifakın sonlandırılmasını, aksi hâlde Hudeybiye Antlaşması'nın bozulmuş sayılacağını ve savaşa mecbur kalacaklarını bildirdi. Mekkeliler, teklifleri reddettiler ve savaşa hazırlanacaklarını haber verdiler.
MEKKE'NİN FETHİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Hz. Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. Muhammed'in ordusunun 3 tane kolu herhangi bir direnişle karşılaşmazken; Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.
Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. âyetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlar ile birlikte Kâbe'yi tavaf etti.
MEKKE'NİN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ
İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.
Ümmeti Muhammed'in bu mübarek günü anması ve hayırlara vesile olması dileği ile..
31 Aralık Mekke'nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, Yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim.
MEKKE'NİN FETHİ MESAJLARI
Mekke önlerindeki orduda hangi ruh varsa, Kudüs'te de, Diyarbakır'da da, İstanbul'da da aynı ruh vardı; Fetih ruhu.
Mekke'nin fethi kalbin yuvaya dönüşüdür Al-i İmran 96 Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke´deki (Kâbe)dir.
Mekke'nin Fethi: İyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne egemen olması için verilen mücadelenin adıdır.