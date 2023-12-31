Diyanet’e göre yılbaşı kutlamak haram mı? Müslümanların yılbaşı kutlaması günah mıdır? Dinimizde Noel kutlamak caiz mi?

Yılbaşı Kutlamak Caiz mi?
Hz. İsa'nın doğum tarihi Hristiyanlık dininde 1 Ocak kabul edilir. Ancak bu kesin bir bilgi değildir. Buna karşın Hristiyan alemi bu geceyi Hz. İsa'nın doğum günü olarak bu günü kutlarlar. Bu inanç doğrultusunda özel bir yemek tertip edilir ve özel eğlenceler düzenlenir. Bununla birlikte bu gecede Hristiyan olan kişiler birbirilerine hediyeler sunarlar. Noel Baba tarafından getirildiği söylenen hediyeler yılbaşı eğlencelerinin önemli figürleri arasında yer alır. Ancak bu durum Müslümanlar için geçerli bir konu değildir.
Bu konuda İslam alimlerinin verdiği yanıtlar incelendiğinde hepsinin ortak fikirleri mevcuttur. Müslümanların kutladığı yılbaşı ile Hristiyanların kutladığı Noel birbirinden farklıdır. Ancak yılbaşı kutlamalarının Noel'den sayılabileceği için yılbaşını onlar gibi kutlamak caiz kabul edilmez.
Yılbaşı Ağacı Süslemek Günah mı?
Yeni yıla girerken herkesin merak ettiği konulardan birisi de yılbaşı ağacı süslemenin günah olup olmadığıdır. Bu konuda da din alimlerinin dile getirdiği düşünceler bulunur. "Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır" (Ebu Davud, Libas 4) hadisinde de bu durum hakkında net bir bilgi verilmiştir. Hristiyanların adetlerine uymak ve onlar gibi davranmak İslam dini tarafından yasaklanan konular arasında yer alır.