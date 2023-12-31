Diyanet’e göre yılbaşı kutlamak haram mı? Müslümanların yılbaşı kutlaması günah mıdır? Dinimizde Noel kutlamak caiz mi?

Yılbaşını Kutlamak Günah Mı?

Her sene 31 Aralık gecesi kutlanan yılbaşı geceleri dinen oldukça araştırılan bir konudur. Her ne kadar insanlar eğlenceli zaman geçirseler de yılbaşı olarak bu gecenin kutlanmasında bir sakınca olup olmadığı yıllarca önem verilen konular arasında yer alır. Bu konu ile ilgili olarak birçok dini kaynakta bilgi bulunmakla birlikte eski hadislerde de bugünün kutlanması ile ilgili olarak birçok bilgiye rastlanabilir. Ancak yine de yılbaşı kutlamanın günah olup olmadığı gibi konularda birtakım önemli ayrımlar bulunmaktadır. Bu bakımdan yılbaşı kutlamanın caiz olup olmadığı konusunda önemli bir fikir öne sürebilmek için bu ayrımları bilmek gerekir.