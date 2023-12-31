Sürücüler dikkat | İstanbul Valiliği duyurdu: Yarın o yollar trafiğe kapatılacak! Galata Köprüsü, Aksaray Sirkeci istikameti...

Alternatif güzergah olarak Atatürk Bulvarı, İstanbul Çevre Yolu D-100 ile E-80 İstanbul Çevre Yolu kullanılabilecek.

Beyoğlu'nda ise saat 03.00'ten etkinlik bitimine kadar Kemeraltı Caddesi (Tophane Işıklar ile Karaköy Meydan arası iki yönlü), Necatibey Caddesi, Bankalar Caddesi, Okçu Musa Caddesi, Tersane Caddesi (Tarlabaşı Bulvarı ile perşembe pazarı ışıklar arası iki yönlü) trafiğe kapatılacak.