Milli Piyango yılbaşı çekilişi 8.000 TL kazanan numaralar hangileri 2024? Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı: millipiyangoonline.com

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için geri sayım sona ererken, sorgulamalar da millipiyangoonline.com'dan yapılabiliyor. İnternet arama motorlarında birçok soruya yanıt aranıyor. Bu sorulardan biri de ''2024 yılbaşı Milli Piyango 8.000 TL kazanan numaralar hangileri?'' oldu. İşte millipiyangoonline.com ekranı ile ikramiye sonuç sorgulama ekranı ve kazandıra numaralar listesi...