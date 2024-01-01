BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? 1 Ocak Pazartesi A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar açılış ve kapanış saati!

ŞOK MARKET Hafta içi: 09.00 – 21.00 Hafta sonu: 09.00 – 21.00

CARREFOURSA CarrefourSA marketleri haftanın 7 günü boyunca sabah 10.00 olduğu an açılmaktadır. Akşam ise 22.00'ye kadar alışveriş yapma imkanı sağlar. Ayrıca AVM içerisinde yer alan mağazalar ise 10:00 - 22:00 saatleri arasında açıktır.

MİGROS Migros Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30 ya da 09.00'da başlar ve kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir. Ayrıca alışveriş merkezleri içerisinde yer alan Migros marketlerin çalışma saatleri ise AVM saatlerine göre değişiklik gösterirken, genellikle 10:00- 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

1 OCAK'TA MARKETLER AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK? 1 Ocak 2024 Pazartesi günü A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar, File ve diğer zincir marketler açık olacak. BİM marketleri 1 Ocak'ta açılışı saat 11:00'da yapacak. Kapanışı ise 21:00'da olacak. Diğer marketlerin 1 Ocak çalışma saatleri ise henüz açıklanmadı. Marketlerin yılbaşı çalışma saatleri netleştiğinde haberimizde yer verilecektir.