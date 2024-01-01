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BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? 1 Ocak Pazartesi A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar açılış ve kapanış saati!

1 Ocak'ta marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor merak konusu oldu. Bu yıl 1 Ocak ise Pazartesi gününe denk geliyor. Bugün A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar ve diğer marketlerden alışveriş yapmak isteyenler araştırmalara koyuldu. Bu kapsamda '1 Ocak Pazartesi A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar kaça kadar açık?' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 1 Ocak zincir marketlerin çalışma saati...

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 09:00 Güncelleme 01 Ocak 2024, 09:04
BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? 1 Ocak Pazartesi A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar açılış ve kapanış saati!

Bugün alışveriş planları yapan milyonlarca kişi, Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar gibi zincir marketlerin 1 Ocak tarihlerindeki açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor. Bayram ve özel günlerde marketlerin çalışma saatlerinde değişiklikler olabiliyor. Bu nedenle, yılbaşı günü bu zincir marketlerin ne zaman açılıp kapatacağı önemli bir bilgi.

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

1 Ocak 2024 Pazartesi günü A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar, Tarım Kredi açık olacak. 1 Ocak tarihinde resmi tatil uygulanıyor. Bu nedenle marketlerin açılış saati biraz daha ileri alınabilir. AVM içlerinde de marketler olduğu için AVM'lerin açılış ve kapanış saatine göre değişkenlik gösterebilir.

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM MARKET

Hafta içi: 09.00 – 21.00

Hafta sonu: 09.00 – 21.00

A101 MARKET

Hafta içi ve hafta sonu: 09.00 - 21.30

ŞOK MARKET

Hafta içi: 09.00 – 21.00

Hafta sonu: 09.00 – 21.00

CARREFOURSA

CarrefourSA marketleri haftanın 7 günü boyunca sabah 10.00 olduğu an açılmaktadır. Akşam ise 22.00'ye kadar alışveriş yapma imkanı sağlar. Ayrıca AVM içerisinde yer alan mağazalar ise 10:00 - 22:00 saatleri arasında açıktır.

MİGROS

Migros Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30 ya da 09.00'da başlar ve kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir. Ayrıca alışveriş merkezleri içerisinde yer alan Migros marketlerin çalışma saatleri ise AVM saatlerine göre değişiklik gösterirken, genellikle 10:00- 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

1 OCAK'TA MARKETLER AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

1 Ocak 2024 Pazartesi günü A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar, File ve diğer zincir marketler açık olacak. BİM marketleri 1 Ocak'ta açılışı saat 11:00'da yapacak. Kapanışı ise 21:00'da olacak. Diğer marketlerin 1 Ocak çalışma saatleri ise henüz açıklanmadı. Marketlerin yılbaşı çalışma saatleri netleştiğinde haberimizde yer verilecektir.

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