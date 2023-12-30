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Erzurum'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü

Erzurum'un Oltu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ikisi aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin Kars Adliyesi İcra Müdürlüğünde görevli olduğu, gezi amaçlı Erzurum'a geldikleri öğrenildi.

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 12:16 Güncelleme 30 Aralık 2023, 15:06
Erzurum’da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü

Erzurum'un Oltu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ikisi aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Arif Ö. idaresindeki 06 FT 9541 plakalı otomobil, Erzurum-Ardahan kara yolunun Güzelsu Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine ambulans, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, kazada, sürücü ile eşi Nagehan Ö'nün, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan Tuğçe B. ise ambulansla kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada hayatını kaybedenlerin Kars Adliyesi İcra Müdürlüğünde görevli olduğu, gezi amaçlı Erzurum'a geldikleri öğrenildi.

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