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Manisa’da esrarengiz cinayet: Traktörünün yanında tüfekle vurulmuş halde bulundu

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kişi, yol kenarında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 18:30 Güncelleme 01 Ocak 2024, 18:30
Manisa’da esrarengiz cinayet: Traktörünün yanında tüfekle vurulmuş halde bulundu

Alınan bilgiye göre, Poyrazdamları Mahallesi Yağbasan ara yolu mevkisinde silah sesi duyan vatandaşlar, yol kenarındaki traktörün yanında Aziz Akay'ı (53) yaralı buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Akay, kurtarılamadı.

İlk incelemede Akay'ın av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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