İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarların 2 milyon 300 bini asılsız

İzmir, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2023'te 5 milyon 640 bin ihbar yapıldı. 2 milyon 300 bini asılsız çıktı. Çalışanlar, tuhaf çağrıları ise şöyle anlattı: Genelde telefonlarının PİN veya PUK kodunu sormak için arıyorlar. Hayvanları için ambulans isteyenler de arıyor. Belediyelerin bu konuda veterinerlik hizmeti var. Çocuklar ankesörlü telefonlardan dalga geçmek için arıyor. Lütfen gereksiz aramayalım.