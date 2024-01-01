İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarların 2 milyon 300 bini asılsız

HASAT VURGUNU
Ankara'da bir buğday tohum firması, birden fazla firma ve 100'ün üzerinde çiftçinin ürünlerinin parasını vermeden ortadan kayboldu. Piyasa değeri 150 milyon TL'nin üzerinde olan mahsullerinin tahsilatını alamayan çiftçiler suç duyurusunda bulundu. Firmanın kapılarına mühür vuruldu. Polatlı Cumhuriyet Savcılığına ulaşan mağdurların bazılarının ellerinde senet bile olmasına rağmen ürünleri gizlice ellerinden çıkardıkları için mağduriyet yaşadıkları ifade edildi.
KÖSE'NİN İNTİKAMI ALINDI
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk diplomat Osman Köse'nin 17 Temmuz 2019'da görev yaptığı Irak'ın Erbil şehrinde gittiği bir restoranda şehit edilmesinin ardından çalışma başlattı. Terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden birinin "Renas Derik" kod adlı Cemil Akar olduğunu saptadı. Uzun süredir takip edilen PKK'lı terörist, sonunda kıstırıldı. Başarılı bir hava operasyonuyla ortadan kaldırıldı. Böylece şehit Köse'nin intikamı alındı.
HAKKARİ'DE ÇİFTE KORKU
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 19.37'de 4.4 ve saat 20.06'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Sarsıntılarda can ve mal kaybı yaşanmadı.