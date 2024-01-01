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İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların 2 milyon 300 bini asılsız

İzmir, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2023'te 5 milyon 640 bin ihbar yapıldı. 2 milyon 300 bini asılsız çıktı. İşte sizler için derlediğimiz 1 Ocak tarihli TAKVİM yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Ocak 2024 Güncelleme 01 Ocak 2024, 07:01
İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarların 2 milyon 300 bini asılsız

İzmir, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2023'te 5 milyon 640 bin ihbar yapıldı. 2 milyon 300 bini asılsız çıktı. Çalışanlar, tuhaf çağrıları ise şöyle anlattı: Genelde telefonlarının PİN veya PUK kodunu sormak için arıyorlar. Hayvanları için ambulans isteyenler de arıyor. Belediyelerin bu konuda veterinerlik hizmeti var. Çocuklar ankesörlü telefonlardan dalga geçmek için arıyor. Lütfen gereksiz aramayalım.


SÜPER BURUN MEKE
Uyuşturucu köpeği Meke, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'ndaki eğitimlerini tamamladı. Bingöl'e gönderildi. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda 2023'te göreve başlayan Meke (4), operasyonlarda başarı gösterdi. Zehir tacirlerine geçit vermedi. Operasyonlarda ekiplerin "can yoldaşı" olan uyuşturucu arama köpeği Meke, hassas burnu sayesinde gizlenmiş uyuşturucu maddeleri bularak sonuç alınmasına katkı sağladı.




'TANINMIŞ' KUYRUK
Eskişehir Odunpazarı'ndaki bir helvacı önünde oluşan kuyruk dikkat çekti. Vatandaşlar, soğuk havaya rağmen helvacı önündeki dakikalarca bekledi.

-Ünlü helvacı ise met helvası başta olmak üzere sade, cevizli ve kakaolu helvaya yönelik tüketimin de çok olduğunu dile getirdi. Helva, iyi bir besin kaynağı olarak biliniyor.





HASAT VURGUNU
Ankara'da bir buğday tohum firması, birden fazla firma ve 100'ün üzerinde çiftçinin ürünlerinin parasını vermeden ortadan kayboldu. Piyasa değeri 150 milyon TL'nin üzerinde olan mahsullerinin tahsilatını alamayan çiftçiler suç duyurusunda bulundu. Firmanın kapılarına mühür vuruldu. Polatlı Cumhuriyet Savcılığına ulaşan mağdurların bazılarının ellerinde senet bile olmasına rağmen ürünleri gizlice ellerinden çıkardıkları için mağduriyet yaşadıkları ifade edildi.



KÖSE'NİN İNTİKAMI ALINDI
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk diplomat Osman Köse'nin 17 Temmuz 2019'da görev yaptığı Irak'ın Erbil şehrinde gittiği bir restoranda şehit edilmesinin ardından çalışma başlattı. Terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden birinin "Renas Derik" kod adlı Cemil Akar olduğunu saptadı. Uzun süredir takip edilen PKK'lı terörist, sonunda kıstırıldı. Başarılı bir hava operasyonuyla ortadan kaldırıldı. Böylece şehit Köse'nin intikamı alındı.

HAKKARİ'DE ÇİFTE KORKU
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 19.37'de 4.4 ve saat 20.06'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Sarsıntılarda can ve mal kaybı yaşanmadı.

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