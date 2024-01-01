İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’tan, şehit ailesine ziyaret

Elazığ Valiliğinin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, Bakan Yardımcısı Aktaş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Aslan'ın babaevine ziyarette bulundu.