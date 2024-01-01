SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Teselli ikramiyesi KAZANAN NUMARALAR hangileri? Teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL 2024? Teselli ikramiyesi kimlere, kaç kişiye verilecek?

Teselli ikramiyesi ve kazanan numaralar araştırılıyor. Yılbaşı dolayısıyla bilet alan vatandaşlar Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçlarını merak ediyor. Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin oldu. Peki Teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL 2024? Teselli ikramiyesi kazanan numaralar hangileri? Teselli ikramiyesi kimlere, kaç kişiye verilecek?

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 19:37 Güncelleme 01 Ocak 2024, 09:07
Teselli ikramiyesi KAZANAN NUMARALAR hangileri? Teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL 2024? Teselli ikramiyesi kimlere, kaç kişiye verilecek?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişiyle birlikte gündeme geldi. Bu yıl teselli ikramiyesinin ne kadar olduğu, kimlere, kaç kişiye verileceği ve nasıl sorgulama yapılacağı merak konusu oldu. Peki Teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL 2024? Milli Piyango teselli ikramiyesi kazanan numaralar hangileri? Milli Piyango teselli ikramiyesi sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtları...

TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Teselli ikramiyesi kazanan numaralar belli oldu.

400.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

0550054 1550054 2550054 3050054 3150054 3250054 3350054 3450054 3500054 3510054 0550054 1550054 2550054 3050054 3150054 3250054 3350054 3450054 3500054 3510054 3520054 3530054 3540054 3550004 3550014 3550024 3550034 3550044 3550050 3550051 3550052 3550053 3550055 3550056 3550057 3550058 3550059 3550064 3550074 3550084 3550094 3550154 3550254 3550354 3550454 3550554 3550654 3550754 3550854 3550954 3551054 3552054 3553054 3554054 3555054 3556054 3557054 3558054 3559054 3560054 3570054 3580054 3590054 3650054 3750054 3850054 3950054 4550054 5550054 6550054 7550054 8550054 9550054

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

2023 YILINDA TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADARDI?

Geçtiğimiz yıl teselli ikramiyesi tam 200 bin TL idi. Tam bilete sahip olan kişiler 200 bin TL, yarım bilete sahip olan kişiler 100 bin TL ve çeyrek bilete sahip olan kişiler 50 bin TL teselli ikramiyesi almıştı.

2024 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR, NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 9 Kasım 2023 itibarı ile satın alabilirsiniz.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SORGULAMA

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severler amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.

YILBAŞI BİLETİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2023 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yeni yılın ilk gününde tarihi yürüyüş: Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet
Başkan Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti sahaya iniyor! Yerel seçim startı o illerde verilecek
85 milyonun geliri artıyor! Ocak’ta kim ne alıyor? İşte tahminlere göre zam oranları...
SON DAKİKA