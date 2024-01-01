Teselli ikramiyesi, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişiyle birlikte gündeme geldi. Bu yıl teselli ikramiyesinin ne kadar olduğu, kimlere, kaç kişiye verileceği ve nasıl sorgulama yapılacağı merak konusu oldu. Peki Teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL 2024? Milli Piyango teselli ikramiyesi kazanan numaralar hangileri? Milli Piyango teselli ikramiyesi sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtları...