2023 YILINDA TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADARDI?
Geçtiğimiz yıl teselli ikramiyesi tam 200 bin TL idi. Tam bilete sahip olan kişiler 200 bin TL, yarım bilete sahip olan kişiler 100 bin TL ve çeyrek bilete sahip olan kişiler 50 bin TL teselli ikramiyesi almıştı.
2024 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR, NEREDEN ALINIR?
Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 9 Kasım 2023 itibarı ile satın alabilirsiniz.
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SORGULAMA
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severler amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.
YILBAŞI BİLETİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2023 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;