1 Ocak 2024 İstanbul’da trafiğe kapalı yollar: Filistin yürüyüşü nedeniyle hangi yollar kapalı olacak, ne zaman açılacak? Alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenecek olan "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü, yarın saat 04.00-12.00 arasında gerçekleştirilecek.