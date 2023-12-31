Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi ne demek? Milli Piyango tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye ne demek, ne kadar olacak?

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2023 Pazar akşamı gerçekleşecek. Çekiliş küçük ikramiyelerle başlayacak ve 2023'ün son dakikalarında 400 Milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişi ile sona erecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çekiliş canlı olarak gerçekleşecek.