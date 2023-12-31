Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi ne demek? Milli Piyango tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye ne demek, ne kadar olacak?

Milli Piyango'da bu yıl uygulanacak olan tamamı dağıtım garantisi, çekilişte belirlenen toplam ikramiye miktarının tamamının kazananlar arasında dağıtılacağı anlamına geliyor. Yani, belirlenen ikramiye tutarının tamamı, kazanan bilet sahiplerine verilecek. Türkiye genelinde yılbaşı gelenekleri arasında önemli bir yer edinen Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Vatandaşlar, yeni yıla büyük bir heyecanla girmenin yanı sıra, büyük ikramiyenin sahibi olma umuduyla Milli Piyango'nun tamamı dağıtım garantisi hakkında detayları araştırmaya başladı.