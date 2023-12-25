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Antalya’da çukurlar çetesi çökertildi! 11 Milyarlık mal varlığına el konuldu

Antalya'da düzenlenen “KAFES-24" operasyonunda "Çukur Çetesi" olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonda aralarında örgüt elebaşı Bayram Dinçer’in de yer aldığı 43  şüpheli şahıs gözaltına alındı. 11 milyarlık mal varlığına el konuldu.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 18:34 Güncelleme 25 Aralık 2023, 18:47
Antalya’da çukurlar çetesi çökertildi! 11 Milyarlık mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, Antalya'da düzenlenen "KAFES-24" Operasyonunda "Çukur Çetesi" olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildiğini duyurdu.

''Çukur Çetesi'' çökertildi

"BAYRAM DİNÇER'İN DE YER ALDIĞI 43 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI"

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Antalya'da düzenlenen "KAFES-24" Operasyonunda "ÇUKUR ÇETESİ" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi.

Operasyonda aralarında örgüt elebaşı Bayram Dinçer'in de yer aldığı 43 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki: Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya açıklamalarının devamında, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından "ÇUKUR ÇETESİ" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik "KAFES-24" Operasyonu düzenlendi.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ANTALYA İLİ GENELİNDE:
- Mali sıkıntısı olan şahıslara faizle para verdiği, ödeyemeyenler üzerinde baskı kurarak intihara sürüklediği,
- Kendilerine para talebi ile gelen mağdurları başka tefecilere yönlendirerek borçlandırdıkları,
- Mağdurlara piyasa değerinin çok üzerinde ve faizle araç satılı yaptıkları


- Mağdurlardan alacaklarını hile, tehdit ve cebir ile tahsil ettikleri,
- Verdikleri çeklerin günü geldiğinde "konkordato" ilan ederek borçtan kurtulmaya çalıştıkları,
- Diğer ülkelerden Türkiye'ye "HAWALA" yöntemi ile karapara transferi yaptıkları,
- Örgütlü olarak işledikleri; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli yağma suçlarından gelir elde ettikleri belirlendi.

OPERASYON SONUCUNDA;
- 3 adet tabanca, 15 adet av tüfeği,
- 85 adet Tapu, 680 adet Senet, 380 adet Çek,
- 18.500 adet Araç Satışı Sözleşmesi, 800 adet Vekaletname


- 80 adet Banka Cüzdanı, 60 adet Kredi Kartı,
- 2 adet Kripto Para Soğuk Cüzdan,
- 80 adet Para transferi içeren Ajanda, 66 adet Cep Telefonu,
- 36.000 Dolar ve 80.000 TL ile
- Çok sayıda altın ve pırlanta içeren ziynet eşyası ele geçirildi.

11 MİLYARLIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

MASAK raporları doğrultusunda Çukur Çetesi'nin bugüne kadar işlemiş oldukları suçlardan el ettikleri yaklaşık 11 Milyar TL değerindeki malvarlıklarına (Banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar ve 81 Şirket) el konuldu.

Bkan Yerlikaya açıklamasının sonunda ekiplere tebrik ederek, "Kemer Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK yetkililerimizi, Operasyonu gerçekleştiren Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve KOM Daire Başkanlığı ile Antalya İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle" ifadelerine yer verdi.

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