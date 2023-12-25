Antalya’da çukurlar çetesi çökertildi! 11 Milyarlık mal varlığına el konuldu

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ANTALYA İLİ GENELİNDE:

- Mali sıkıntısı olan şahıslara faizle para verdiği, ödeyemeyenler üzerinde baskı kurarak intihara sürüklediği,

- Kendilerine para talebi ile gelen mağdurları başka tefecilere yönlendirerek borçlandırdıkları,

- Mağdurlara piyasa değerinin çok üzerinde ve faizle araç satılı yaptıkları



- Mağdurlardan alacaklarını hile, tehdit ve cebir ile tahsil ettikleri,

- Verdikleri çeklerin günü geldiğinde "konkordato" ilan ederek borçtan kurtulmaya çalıştıkları,

- Diğer ülkelerden Türkiye'ye "HAWALA" yöntemi ile karapara transferi yaptıkları,

- Örgütlü olarak işledikleri; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli yağma suçlarından gelir elde ettikleri belirlendi.

OPERASYON SONUCUNDA;

- 3 adet tabanca, 15 adet av tüfeği,

- 85 adet Tapu, 680 adet Senet, 380 adet Çek,

- 18.500 adet Araç Satışı Sözleşmesi, 800 adet Vekaletname



- 80 adet Banka Cüzdanı, 60 adet Kredi Kartı,

- 2 adet Kripto Para Soğuk Cüzdan,

- 80 adet Para transferi içeren Ajanda, 66 adet Cep Telefonu,

- 36.000 Dolar ve 80.000 TL ile

- Çok sayıda altın ve pırlanta içeren ziynet eşyası ele geçirildi.