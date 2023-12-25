Antalya’da çukurlar çetesi çökertildi! 11 Milyarlık mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, Antalya'da düzenlenen "KAFES-24" Operasyonunda "Çukur Çetesi" olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildiğini duyurdu.
Antalya'da düzenlenen "KAFES-24" Operasyonunda "ÇUKUR ÇETESİ" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 25, 2023
Operasyonda aralarında örgüt elebaşı Bayram Dinçer'in de yer aldığı 4️⃣3️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı❗
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki: Suçta kibirlenenlere,… pic.twitter.com/2CbTvtQg2D
"BAYRAM DİNÇER'İN DE YER ALDIĞI 43 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI"
Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Antalya'da düzenlenen "KAFES-24" Operasyonunda "ÇUKUR ÇETESİ" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi.