Bodrum’da yılbaşı hazırlıkları arttırıldı! İlçeye 10 bin araç giriş yaptı

Bodrum'un giriş noktalarında bulunan uygulama noktalarında ekipler gece gündüz uygulama yapmaya başladı. Son 24 saatte giren araç sayısı ise 10 bini geçti. Bodrum Belediyesi şehit haberlerinin ardından konserleri iptal ederken otellerde ise doluluk oranları yüzde 40'a ulaştı. Birçok mekan yılbaşı gecesi için hazırlıklarını tamamladı. Tüm Bodrum ise belediye tarafından süslendi.