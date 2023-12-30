Bodrum’da yılbaşı hazırlıkları arttırıldı! İlçeye 10 bin araç giriş yaptı

Eğlence sektöründe ilk 3'e giren Bodrum yılbaşında yine yoğunluk yaşayacak. Jandarma ekipleri, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Ekipleri üst düzey önlemler almaya başladı.
Eğlence sektöründe ilk 3'e giren Bodrum yılbaşında yine yoğunluk yaşayacak. Jandarma ekipleri, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Ekipleri üst düzey önlemler almaya başladı.
Bodrum'un giriş noktalarında bulunan uygulama noktalarında ekipler gece gündüz uygulama yapmaya başladı. Son 24 saatte giren araç sayısı ise 10 bini geçti. Bodrum Belediyesi şehit haberlerinin ardından konserleri iptal ederken otellerde ise doluluk oranları yüzde 40'a ulaştı. Birçok mekan yılbaşı gecesi için hazırlıklarını tamamladı. Tüm Bodrum ise belediye tarafından süslendi.
Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı SG Binbaşı Raşit Gödelek katıldı. Uygulama yapılan araçların yanına giden Kaymakam Çit Bodrum'da yılbaşını geçirecek yerli turistlere mutlu yıllar diledi.
Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı SG Binbaşı Raşit Gödelek katıldı. Uygulama yapılan araçların yanına giden Kaymakam Çit Bodrum'da yılbaşını geçirecek yerli turistlere mutlu yıllar diledi.