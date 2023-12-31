2023 yılının en iyi okçusu: Milli sporcumuz Mete Gazoz şampiyonluklarına yenilerini ekledi!

Milli sporcumuz Mete Gazoz, klasik yayda dünyada 2023 yılının en iyi okçusu seçildi. Türkiye, son yıllarda birçok spor dalında dünyada adından söz ettirmeyi başardı. Futbolda, güreşte ve voleybolda büyük başarılar elde etti.
Milli sporcumuz Mete Gazoz, klasik yayda dünyada 2023 yılının en iyi okçusu seçildi. Türkiye, son yıllarda birçok spor dalında dünyada adından söz ettirmeyi başardı. Futbolda, güreşte ve voleybolda büyük başarılar elde etti.
Son olarak okçuluk dalında da milli sporcumuz Mete Gazoz, şampiyonluğu göğüsledi. Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından sporseverlerin oylarına sunulan "yılın okçusu" anketinde Mete Gazoz, klasik yayda en fazla oyu elde etti. Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli sporcu, kendi kategorisinde yılın en iyi okçusu ödülünün sahibi olmayı bildi. Mete Gazoz, 2018 ve 2021'den sonra üçüncü kez bu ödüle layık görüldüğü kaydedildi.
14 YAŞINDA BAŞLADI
1999 doğumlu Mete Gazoz eski milli okçu Metin Gazoz ve İstanbul Okçuluk Kulübü Başkanı Meral Gazoz'un oğlu olarak bu sporla erken yaşta tanıştı. Uluslararası spor kariyerine 14 yaşında başladı. 2020'de Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'nin bu alandaki ilk olimpik altın madalyasını kazandı. 2022'de Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalyaya uzandı.