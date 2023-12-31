2023 yılının en iyi okçusu: Milli sporcumuz Mete Gazoz şampiyonluklarına yenilerini ekledi!

Milli sporcumuz Mete Gazoz , klasik yayda dünyada 2023 yılının en iyi okçusu seçildi. Türkiye, son yıllarda birçok spor dalında dünyada adından söz ettirmeyi başardı. Futbolda, güreşte ve voleybolda büyük başarılar elde etti.

Son olarak okçuluk dalında da milli sporcumuz Mete Gazoz, şampiyonluğu göğüsledi. Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından sporseverlerin oylarına sunulan "yılın okçusu" anketinde Mete Gazoz, klasik yayda en fazla oyu elde etti. Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli sporcu, kendi kategorisinde yılın en iyi okçusu ödülünün sahibi olmayı bildi. Mete Gazoz, 2018 ve 2021'den sonra üçüncü kez bu ödüle layık görüldüğü kaydedildi.