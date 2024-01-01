Milli Piyango yılbaşı çekilişi 15.000 TL 10.000 TL kazanan numaralar hangileri? 2024 MPİ bilet sorgulama ekranı: millipiyangoonline.com

Yılbaşı bileti alanlar Milli Piyango'nun sonuç sorgulama ekranına yoğun ilgi gösteriyor. Amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçları Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebiliyor. Peki; 2024 yılbaşı Milli Piyango 15.000 TL 10.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte bilet sorgulama ekranı: millipiyangoonline.com ve kazandıran numaralar...