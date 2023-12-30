



FİYATLAR SABİT KALDI

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan elektrik tarifesi mesken aboneleri, ticarethane ve sanayi aboneleri için sabit kaldı.

İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 134,1070 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 199,1154 kuruş olan rakamlarda değişikliğe gidilmedi.