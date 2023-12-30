TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan’dan Galata Köprüsü’ndeki tarihi yürüyüş için çağrı: Bu İsrail Naziliğine karşı güçlü bir mesaj vereceğiz

Yeni yılın ilk günü İstanbul'dan dünyaya güçlü bir mesaj verilecek. Hem 12 askeri şehit eden terör örgütü PKK; hem de 7 Ekim'den bu yana 20 binin üzerinde sivili katleden İsrail lanetlenecek.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor. 1 Ocak 2024 günü de İstanbul'da tarihi bir yürüyüş gerçekleştirilecek.

Milli İrade Platformu'nun organize ettiği yürüyüş için Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Taksim camileri ile Eminönü Yeni Cami'de sabah namazında buluşulacak. Şehitler için dua edilecek. Ardından saatler 08.30'u gösterdiğinde camilerden Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüş başlayacak.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'dan Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş için çağrıda bulundu.