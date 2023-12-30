TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan’dan Galata Köprüsü’ndeki tarihi yürüyüş için çağrı: Bu İsrail Naziliğine karşı güçlü bir mesaj vereceğiz

Yeni yılın ilk günü İstanbul'dan dünyaya güçlü bir mesaj verilecek. Hem 12 askeri şehit eden terör örgütü PKK; hem de 7 Ekim'den bu yana 20 binin üzerinde sivili katleden İsrail lanetlenecek.
Yeni yılın ilk günü İstanbul'dan dünyaya güçlü bir mesaj verilecek. Hem 12 askeri şehit eden terör örgütü PKK; hem de 7 Ekim'den bu yana 20 binin üzerinde sivili katleden İsrail lanetlenecek.
İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor. 1 Ocak 2024 günü de İstanbul'da tarihi bir yürüyüş gerçekleştirilecek.
Milli İrade Platformu'nun organize ettiği yürüyüş için Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Taksim camileri ile Eminönü Yeni Cami'de sabah namazında buluşulacak. Şehitler için dua edilecek. Ardından saatler 08.30'u gösterdiğinde camilerden Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüş başlayacak.
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'dan Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş için çağrıda bulundu.
"VATANDAŞLARIMIZI BULUŞMAYA DAVET EDİYORUZ"
Bilal Erdoğan yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı;
"7 Ekim'den beri İsrail Gazze'de büyük bir soykırıma ve büyük bir vahşete imza atıyor. Bu İsrail'in naziliğinin durması için bütün dünyaya güçlü bir ses vermek için 1 Ocak sabahı 08:30'da, Galata Köprüsü'nde 7'den 70'e bütün ailelerimizi, vatandaşlarımızı buluşmaya davet ediyoruz.
"İSRAİL NAZİLİ'ĞİNE KARŞI GÜÇLÜ BİR MESAJ VERECEĞİZ"
Dünyaya yılın ilk gününde güçlü bir mesaj vermek için öncesinde sabah namazlarımız bölge camilerinde Ayasofya'da, Süleymaniye'de Fatih Camii'nde, Beyazıt ve Yeni Camii'nde kılıp ondan sonra hep birlikte Galata Köprüsü'ne yürüyerek bu İsrail soykırımına, Bu İsrail naziliğine karşı güçlü bir mesaj vereceğiz. Orada buluşmak üzere... "
Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yeni yılın ilk gününde teröre karşı duruşumuzu dünyaya göstermek için bir video mesajla çağrıda bulundu.
Albayrak, "Yeni yılın ilk sabahı saat 08:30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz" dedi.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak paylaşılan videoda şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili gençler, kıymetli aileler. Bir yanda vatan mücadelesi için sınır ötesinde mücadele ederken şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısını, hüznünü yaşıyoruz. Diğer yanda yaklaşık 3 aydır insanlık tarihinde benzerine az rastlanan bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediyoruz. Biz çocukları sistematik bir biçimde öldüren bir rejime teslim olmayı reddediyoruz. Hiçbir saçma ideoloji bu korkunç soykırımı aklayamaz. Dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini her platformda haykırıyoruz. Tam da bugün yaşanan zulüm karşısında herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz. İşlenen savaş suçları sebebiyle Netanyahu hükümetinin yargılanmasını ve vicdanlardaki mahkumiyetin uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz.
Yeni yılın ilk sabahı saat 08:30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz"