Tekirdağ’da tekstil atölyesinin deposunu uyuşturucu imalathanesine çevirmişler!

KOD ADI: FERGIO HOUSE İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emir verdi. Ekipler, "KAFES-26 Operasyonu" için harekete geçti. ' Fergio House ' isimli hesabı inceledi. Bu hesaptan paylaşım yapanlar tespit edildi. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak "Fergio House" operasyonu düzenlendi. Bu hesaptan müstehcen içerikli videolar paylaşan 19 şüpheli ele geçirildi. Evlerde 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota el konulurken Yerlikaya şöyle dedi: Halkımızın huzurunu kaçıranları adalete teslim etmeye kararlıyız.

145 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 144 milyon 951 bin lira devretti. 5 bilenler 214 bin 993'er, 4 bilenler 2 bin 288'er, 3 bilenler 105'er, 2 bilenler 10'ar lira ikramiye alacak.

VAHŞET

D.K., çalışmak için Kırgızistan'dan Antalya'ya geldi. 25 Eylül'de sırra kadem bastı. 5 kişilik polis ekibi D.'yi bulmak için harekete geçti. 200 kameranın görüntülerini saniye saniye inceledi. Ekipler, şüpheli gördükleri 10 kişiyi sorguya aldı. Kırgız kadının son olarak M.Y. ile görüştüğünü, ardından da onun tanıştırdığı E.B.'nin (52), evine gittiğini tespit etti. Polis ekipleri M.Y. ve E.B.'yi operasyonla gözaltına aldı. B.K.'nin yanında öldüğünü, cesedini evinin yakınındaki araziye gömdüğünü anlattı. Ceset bulunurken B. tutuklandı. Genç kadının cesedi ise kızı tarafından elbisesinden tanındı.

SON COLİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK'nın Kamışlı'daki sözde Asayiş Sorumlusu Eymen Coli'yi, adım adım takip etti. Başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi. Terörist Coli, sınırda güvenlik güçlerimize yönelik eylemleri organize eden hainler arasında olması nedeni ile MİT'in hedefindeydi. Coli'nin akrabalarının da büyük bir bölümünün örgütte olduğu tespit edildi.

SİLAHLARA VEDA

Avustralyalı makine mühendisi ve silah üreticisi Gaston Glock, 94 yaşında yaşama veda etti. Lüksemburg'da 1999 yılında bir iş ortağı tarafından kendisine düzenlenen suikasttan yaralı kurtulan Gaston, 1980'li yıllarda daha sonra giderek popüler hale gelecek tabanca markası Glock'u tasarlayarak patentini elde etti. Suikast silahı olarak da kullanılan Clock, bir çok ünlü filminde vaz geçilmez aracı haline geldi.

SÜRÜYLE SAPIK!

Konya'da çoban İ.B., 2 koyun ve 1 keçiyi kaybetti. Sürü sahibi İ.K. ve H.O., adama tecavüz etti. 14'er yıl ceza yedi.



445 POLİSE NEŞTER

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı.