SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kartal'da korku dolu anlar! Alev topuna döndü

İstanbul Kartal'da korku dolu anlar yaşandı. Park halindeki bir otomobil alev alev yandı. Otomobil küle dönerken yanma anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 08:59 Güncelleme 29 Aralık 2023, 09:31
Kartal’da korku dolu anlar! Alev topuna döndü

İstanbul Kartal'da park halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, 02.00 sıralarında Yeni Soğanlık Mahallesi'nde meydana geldi. Senem Sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE EDİLDİ
Yangın kısa sürede tüm otomobili sararken, çevredeki vatandaşlar alevlere yangın tüpü ile müdahale etti.

Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, alev topuna dönen otomobilin yanma anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yeni yıl yeni kazanç: Asgari ücret herkese yansıyacak! Neler değişecek?
2024 asgari ücret zammı açıklandı fırsatçılar harekete geçti! Marketlerden restorana tüm sektörler saatler içinde zam derdine düştü
Muud’una Göre Özgürce Müzik
SON DAKİKA