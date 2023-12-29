Kartal’da korku dolu anlar! Alev topuna döndü

İstanbul Kartal'da park halindeki otomobil alev alev yandı. Olay, 02.00 sıralarında Yeni Soğanlık Mahallesi'nde meydana geldi. Senem Sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın kısa sürede tüm otomobili sararken, çevredeki vatandaşlar alevlere yangın tüpü ile müdahale etti. Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi