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Sevgilisini bıçaklayarak katletmişti: Kan donduran ifade ortaya çıktı! "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür dedi"

Kazakistanlı I.F., sevgilisi T.D.'yi bıçaklayarak katletti. Mahkemede ifade verdi. “T. bana şiddet uyguluyordu. ‘Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür’ deyip pişman olduğunu söyledi. Ama beni kandırdı” dedi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Aralık 2023 Güncelleme 29 Aralık 2023, 06:59
Sevgilisini bıçaklayarak katletmişti: Kan donduran ifade ortaya çıktı! Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür dedi

Kazakistan uyruklu I.F., Bursa'da restoran sahibi olan T.D. ile sevgili oldu. F., 8 Ağustos'ta ailesini görmek için gittiği Kazakistan'dan Bursa'ya geri döndü. Aynı evi paylaştığı Döner'in cep telefonunu kontrol eden F., sevgilisinin en yakın arkadaşı ile kendisini aldattığını öğrendi.

İkili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre T.D., sevgilisini darp etmeye başladı. Bu sırada F. de mutfaktan aldığı bıçak ile D.'yi bıçakladı. Kalbinden bıçaklanan D. kanlar içinde yere yığılırken, şoke olup, çığlık atan kadın çevredekilerden yardım istedi. D.nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan I.F. tutuklandı.

'KAFAMA VURMAYA BAŞLADI'
Hakim karşısına çıkan F., şunları söyledi: Beni sürekli darp ediyordu. Kazakistan'a gittim. Bir süre sonra beni arayıp, bilet aldığını ve geri dönmemi istedi. Bir daha bana el kaldırmayacağını söyleyerek, 'Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür' dedi.

Evleneceğimizi söyledi. Ona inandım. Ama bana yine şiddet uyguladı. Eline ekmek bıçağını aldı. Bir yandan da benim elimi tutuyordu. Ben de kendisini ittirdim. Her şey çok hızlı gelişti. Bıçağın elime nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Çok pişmanım. Onu seviyordum öldürme kastım yoktu.

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