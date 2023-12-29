Sevgilisini bıçaklayarak katletmişti: Kan donduran ifade ortaya çıktı! "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür dedi"

Kazakistan uyruklu I.F., Bursa'da restoran sahibi olan T.D. ile sevgili oldu. F., 8 Ağustos'ta ailesini görmek için gittiği Kazakistan'dan Bursa'ya geri döndü. Aynı evi paylaştığı Döner'in cep telefonunu kontrol eden F., sevgilisinin en yakın arkadaşı ile kendisini aldattığını öğrendi.

İkili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre T.D., sevgilisini darp etmeye başladı. Bu sırada F. de mutfaktan aldığı bıçak ile D.'yi bıçakladı. Kalbinden bıçaklanan D. kanlar içinde yere yığılırken, şoke olup, çığlık atan kadın çevredekilerden yardım istedi. D.nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan I.F. tutuklandı.