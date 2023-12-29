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Gözyaşları içinde yardım istemişti! "Ben ölüm tehditleri alıyorum" diyen genç kız için emniyet güçleri harekete geçti: Eski erkek arkadaşı gözaltına alındı

İstanbul'da yaşayan Hilal Yılmaz isimli kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda eski erkek arkadaşı Uğur Çırak tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi. Yılmaz'ın paylaştığı videodan sonra Uğur Çırak gözaltına alındı. Çırak hakkında uzaklaştırma kararı olduğu tespit edilirken şüpheliye elektronik kelepçe takıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 22:43 Güncelleme 29 Aralık 2023, 22:57
Gözyaşları içinde yardım istemişti! Ben ölüm tehditleri alıyorum diyen genç kız için emniyet güçleri harekete geçti: Eski erkek arkadaşı gözaltına alındı

İstanbul'da yaşayan Hilal Yılmaz, dün akşam sosyal medya hesabından bir video paylaşarak eski erkek arkadaşı Uğur Çırak tarafından ölümle tehdit edildiğini, Çırak'ın daha önce de odasının camına tırmandığını, aracının camını kırdığını söyledi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI
Videoda Çırak'tan defalarca kez şikayetçi olduğunu ancak Çırak'ın uzaklaştırma kararına rağmen kendisini tehdit etmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, yetkililerden yardım istedi. Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

EMNİYET GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ
Yılmaz'ın videosundan sonra Beykoz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çırak, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

3 FARKLI SUÇTAN DOSYASI ÇIKTI
Şüpheliyle ilgili yapılan sorgulamada Çırak ve Yılmaz arasında daha önce de 'hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından 3 farklı dosya olduğu, Çırak'ın hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirlendi.

Çırak hakkında, 'hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından adli işlem başlatılırken şüpheliye elektronik kelepçe takıldı.

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