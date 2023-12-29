Hangisi hakiki ayçiçek yağı? Gerçeğini artık şak diye anlayacaksınız

Sahte yağlardan kaçınmanın ilk adımı, ürün ambalajını ve etiketini dikkatli bir şekilde kontrol etmekten geçiyor. Delinmiş veya sızdırılmış ambalajlı ürünlerden kaçınmak önemlidir. Özellikle yol kenarlarında ve güneş altında satılan etiketsiz ürünler risk taşıyor. Ayrıca, tek kullanımlık plastik şişelerde satılan ürünlerden de uzak durulması öneriliyor.