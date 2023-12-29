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Hangisi hakiki ayçiçek yağı? Gerçeğini artık şak diye anlayacaksınız

Günümüzde hileli ayçiçek ve zeytinyağları tüketiciler için büyük bir sorun haline geldi. Sahte yağlar sadece tüketiciyi kandırmakla kalmıyor, aynı zamanda ciddi sağlık riskleri taşıyor. Uzmanlar bu yağları ayırt etmenin zor olabileceğini belirtiyor, ancak dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar sayesinde tüketiciler farkları şipşak anlıyor.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 16:36 Güncelleme 29 Aralık 2023, 16:36
Hangisi hakiki ayçiçek yağı? Gerçeğini artık şak diye anlayacaksınız

Sahte yağlardan kaçınmanın ilk adımı, ürün ambalajını ve etiketini dikkatli bir şekilde kontrol etmekten geçiyor. Delinmiş veya sızdırılmış ambalajlı ürünlerden kaçınmak önemlidir. Özellikle yol kenarlarında ve güneş altında satılan etiketsiz ürünler risk taşıyor. Ayrıca, tek kullanımlık plastik şişelerde satılan ürünlerden de uzak durulması öneriliyor.

SAHTE YAĞLARDA YAYGIN TAĞŞİŞLER

Natürel sızma zeytinyağları ve ayçiçek yağları, fırsatçılar tarafından sıklıkla sahte yağlarla karıştırılıyor.

Bu yağlar rafine zeytinyağı, ayçiçeği, kanola, mısır, fıstık, pamuk ve soya yağları gibi daha ucuz yağlarla tağşiş ediliyor. Özellikle alerjen içeren soya ve fındık yağlarının eklenmesi, alerji riskini artırıyor.

GERÇEK AYÇİÇEK YAĞINI NASIL AYIRT EDERSİNİZ?

Koku: Gerçek ayçiçek yağı kokusuz veya çok hafif bir kokuya sahiptir. Güçlü kokular, sahte yağ olabileceğinin işaretidir.

Renk: Gerçek ayçiçek yağı genellikle açık sarı ve neredeyse renksizdir. Daha koyu renkli yağlar şüphe uyandırabilir.

Tutulma: Gerçek ayçiçek yağı bir cam bardakta tutulduğunda berrak görünür. Bulanık veya tortulu görünüm sahte yağ belirtisi olabilir.

Lezzet: Gerçek ayçiçek yağı hafif ve neredeyse tatsızdır. Aşırı tat veya acılık sahte yağ ihtimalini gösterir.

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