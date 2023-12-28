REZERV ALAN TARTIŞMASI Kentsel dönüşüm yasası 11 sene önce çıktı. 2 milyon konut dönüşmüş. Bana bir tane örnek gösterin ki o mahalleye başka yerden insan transfer edilmiş olsun, oradaki insanlar da başka yere götürülmüş olsun. Böyle bir şey yok. Bazı insanlar maalesef at gözlüğü takmış şekilde davranıyor. Belli bir ideoloji için gerçeği görmüyorlar. Ben bugün kalabalığa dedim ki ben size kentsel dönüşüm nedir anlatacağım. Sonra da derseniz ki istemiyoruz derseniz, oradan ayrılacağız dedim. Kentsel dönüşüm yaparken çöküntü yerleri ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bir yandan diyoruz ki sen yerinde yapmak istiyor musun, sana para verelim sen kendin yaptır. Böyle birçok koldan yaptırmaya çalışıyoruz. Yeni yerleşim alanı diye bir tabir var yeni düzenlemede. Onun dışında kanunda bir değişiklik yok. Biz ne zaman kimi evinden çıkardık? İdeolojik takılan grupların insanları tahrik etmesi ile yaşanıyor bunlar. Eğer vatandaş derse ki bizim burayı rezerv ilan etmeyin, tamam etmiyoruz.

Bugün bir toplantı yaptık. Muhtarları, STK'ları, belediye başkanlarını davet ettik. Protestocu gruplar dahil, özellikle 'Çağırı'n dedim. Geldiler, konuştuk. 'Rezerv alanı ilan edilerek, bizi yurdumuzdan edecek misiniz?' gibi bir anlayış var. Öyle bir şey olması mümkün mü? Hayır. Kentsel dönüşüm 2011'de çıkmış. Böyle bir örnek yok. Bütün dünyasını at gözlüğüyle takip eden insanlar var. İnsanları ne kadar tahrik ederse o kadar mutlu oluyorlar. Çukur eylemleri vardı hatırlayın. Bir mahalleye gelmişler düşünün 500 konutu siper yapmışlar, yakmışlar, yıkmışlar. Biz devlet olarak bunları yapıp tekrar vatandaşa vermek zorundayız. Eğer biz burayı rezerv alan ilan etmesek herkesi tek tek bulacağız. Bir eve gidiyoruz 12 çocuk var, 2'si yurt dışında, biri ölmüş ondan 4 çocuk var. 50 sene çabalasanız mutabakat alamazsınız buradan. Rezerv alan bizim işimizi kolaylaştırıyoruz. Konutları bir an önce yapıp, hak sahiplerine dağıtıyoruz.

'MARMARA'DA 7,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR, UZMANLAR SÜRE DOLDU DİYOR' Hocalarımın ısrarla söylediği kırılacağı söylenen yerler var. Eğer 500 yıllık bir arayla oluyorsa bu depremler, süre dolmuş gözüküyor. İnsanoğlunun burada yapması gereken, konutlarını iş yerleri sağlamlaştırmak. Bundan başka hiçbir yolumuz yok. İstanbul'da 1 buçuk milyon riskli yapı var. En riskli olanların sayısı 600 bin ve acil dönüştürülmesi gerekiyor. Biz yeni düzenleme ile beraber eğer vatandaşların yarısından bir fazlası istiyorsa dönüşümü yapıyoruz.

Yarısı bizden kampanyasını başlattık. Destek paketi açıkladık. İstanbul'da rüzgarda yıkılacak evler var. 100 bin lira sana para verelim diyoruz, çık evini bul. 10 sene boyunca 1 sene faizsiz 5 bin 500 lira ile başlayacak. Şu ana kadar bize 1 milyon 230 bin kişi başvurdu. 71 bin kişi binada hepsi anlaşmış, hemen başlayın dönüşüme dedik. 3 yıllık bir kampanya. İstanbul'a özel kentsel dönüşüm birimi kurduk. "İSTANBUL'DA 12 YERDE REZERV ALAN BELİRLEDİK" Kampanya ile 350 bin 400 konutun dönüşeceğini düşünüyorum. İstanbul'da 12 yerde rezerv alan belirledik. Mera alanları diye geçiyor. Orman vasfını yitirmiş araziler ve kamu arazileri var. Askeriye boşaltmış kullanmıyor. Buralarda yapacağımız hazır 450-500 bin konut olacak. Birisinin çevresinde Esenler, Eyüp var. Birisi Tuzla civarında. İlk etapta en riskli alanları buraya taşıyacağız. 1 milyona yakın konut yapacağız. Birkaç yıla bunları bitiririz biz. Kimseyi evinden etmek gibi bir derdimiz yok, tek derdimiz İstanbul'u depreme hazırlamak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN