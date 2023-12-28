Menemen yaparken sakın bu yanlışı yapmayın! Bu yöntemle lezzetine inanamayacaksınız

Menemen, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olup, doğru malzemeler ve tekniklerle hazırlandığında tam anlamıyla bir şölen sunabilir.
Menemen, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olup, doğru malzemeler ve tekniklerle hazırlandığında tam anlamıyla bir şölen sunabilir.
Bu lezzetin sırlarını bilmeyenlerin sıkça yaptığı hatalar, menemenin sulu yapısının tam kıvamında olmasının önüne geçebilir. İşte menemenin püf noktaları ve kaçınılması gereken hatalar:
Kabuksuz Domates Kullanımı: Menemenin lezzetini artırmak adına tercih edilen domateslerin kabuksuz olması önemlidir. Domatesin kabuğu, menemene tat katmak yerine tadını kaçırabilir. Bu nedenle, menemen yaparken kabuksuz domatesleri tercih etmek lezzeti artırabilir.
Tereyağı veya Zeytinyağı Tercihi: Ayçiçek yağının menemenin tadını etkileyebileceği düşünülerek, lezzetli bir menemen için tereyağı veya zeytinyağı kullanılmalıdır. Margarin ise kesinlikle önerilmez.
Kaliteli Domates Seçimi: Menemen yapımında kullanılan domateslerin daha sert ve iyi durumda olanları tercih edilmelidir. Yumuşak domateslerin daha sulu ve lezzetli olduğu düşünülmese de, kaliteli ve sert domateslerle hazırlanan menemen daha lezzetli olacaktır.
LEZZET DOLU BİR MENEMEN İÇİN PRATİK İPUÇLARI:
-Biber ve soğanları ince ince kıyın.
-Tavaya yağı alın ve ısıtın, ardından kıyılmış biber ve soğanı ekleyin. Renkleri değişene kadar kavurun.
-Kabukları soyulmuş ve rendelenmiş domatesleri ekleyin, üzerine 1 fincan su ilave edin. Domatesleri iyice pişirin.
-Çırpılmış yumurtaları ekleyin, yumurtalar istenilen kıvama gelince ocaktan alın.
-Menemenin üzerine maydanoz serpiştirerek servis edin.