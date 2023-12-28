Trafik kazasında hayatını kaybeden Erhan’ın kalbi bir kişiye umut oldu

Antalya 'da restoran sahibi Erhan Pekuygun trafik kazasında ağır yaralandı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz gencin beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi evlatlarının tüm organlarını bağışladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Koordinatörü Resul Erdoğan ve Fatma Temel, Pekuygun'un bağışlanan kalbinin acil kalp bekleme sırasında olan Kadir İrkin'e uyumlu olduğunu belirledi.

7 YILDIR BEKLİYORDU

Bu dakikadan itibaren zamana karşı yarış başladı. Müjdeli haberi alan İrkin hastaneye koştu. Pekuygun'un kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid başkanlığında yapılan 3 saatlik operasyonla İrkin'e nakledildi.

Kalp nakli ile sağlığına yeniden kavuşan İrkin, kalp yetmezliği nedeni ile 2016 yılında kap pili takıldığını, 2020 yılında ise yapay kalple hayata tutunduğunu söyledi. İrkin, "Ailemle kalp çıkması için hep dua ettik. Artık çocuklarımın büyüdüğünü görebileceğim. Erhan'ın kalbi artık bana emanet. Kalbim her attığında Erhan için de yaşadığımı hiç unutmayacağım" dedi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK