Almanya'da polislerin vurduğu Ertekin Özkan'ın ailesi isyan etti: "Bilerek çocuğumun canını aldılar"

Ancak genç adam bir anda polis kurşunlarıyla yere yığıldı. Evladını kaybeden Seniye Özkan gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı kadın "Polis oğluma 'Sakin ol' bile demedi. Sinema izler gibi izlediler. Ben de kurtarabilirdim onu. Bilerek çocuğumun canını aldılar" diye ağladı.

Kız kardeş Meral Sert ise şu ifadeleri kullandı: Bunu infaz olarak görüyorum ben. Sanki öldürmek amacıyla hazırlanmışlar. Videolardan da görülüyor. Görgü şahitleri de anlatıyor.