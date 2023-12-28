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Almanya'da polislerin vurduğu Ertekin Özkan'ın ailesi isyan etti: "Bilerek çocuğumun canını aldılar"

Gurbetçi Ertekin Özkan sokak ortasında Alman polisi tarafından vuruldu. Annesi “Oğlumu dinlemediler. Sakin ol bile demediler. Tak tak vurdular” diye gözyaşlarına boğuldu...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Aralık 2023 Güncelleme 28 Aralık 2023, 07:01
Almanya’da polislerin vurduğu Ertekin Özkan’ın ailesi isyan etti: Bilerek çocuğumun canını aldılar

Almanya'nın Mannheim kentinde yaşayan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ertekin Özkan, geçtiğimiz Cumartesi eline bıçak alıp dışarı çıktı. Olay yerine polis çağrıldı.

Ancak genç adam bir anda polis kurşunlarıyla yere yığıldı. Evladını kaybeden Seniye Özkan gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı kadın "Polis oğluma 'Sakin ol' bile demedi. Sinema izler gibi izlediler. Ben de kurtarabilirdim onu. Bilerek çocuğumun canını aldılar" diye ağladı.

Kız kardeş Meral Sert ise şu ifadeleri kullandı: Bunu infaz olarak görüyorum ben. Sanki öldürmek amacıyla hazırlanmışlar. Videolardan da görülüyor. Görgü şahitleri de anlatıyor.

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