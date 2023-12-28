Yıkılmadı ayağa kalktı! Asrın felaketinde 84 saat enkaz altında kalmıştı: Hayata yeniden tutundu!

KALABALIKTA MASKE TAKIN Havaların soğumasıyla mevsimsel gripler etkisini arttırdı. Domuz gribi olarak bilinen H1N1 ve Coronavirüs için de son derece riskli dönemler olduğu vurgulandı. Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, şu uyarıyı yaptı: İnfluenza , hastane veya yoğun bakımlara yatışlara neden olmaya başlamış durumda. Maske takmak için en ideal dönemdeyiz.

100 MİLYON DEVRETTİ 6+joker bilen çıkmayınca 100 milyon 350 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 522 bin 172'şer, 4 bilenler 5 bin 645'er, 3 bilenler 376'ar, 2 bilenler 36'şar lira alacak.





BİR TALİHLİYE 4.2 MİLYON

5+1 bilen bir kişi, 4 milyon 229 bin lira kazandı. 5 bilenler 12 bin 474'er, 4+1 bilenler 779'ar, 4 bilenler 77'şer, 3+1 bilenler 45'er, 3 bilenler 15'er, 2+1 bilenler 20'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 10'ar lira alacak.



ACI 'SUN'!

2020'de Oscar ödülü kazanan "Parazit" filmindeki rolüyle tanınan Güney Koreli aktör Lee Sunkyun'dan acı haber geldi. Lee Sun-kyun, başkent Seul'de bir otoparkta aracında ölü bulundu. Kyun, uyuşturucu kullanmaktan hakkında soruşturma açılmasından iki ay sonra hayatını kaybetti. Ailesi ise ünlü aktörün bir intihar notu bıraktığını belirtti.



MİLYERDER

Richard Branson: Günde 20 bardak çay içiyor. Meyve salatası ve müsli yiyor.

Onlar dünyanın en zenginleri... Peki milyarderler ne yiyor? İşte cevabı:

Jeff Bezos: Krep, patates sarımsaklı yoğurt ve yumurta seviyor.

Bill Gates: Çizburger, diyet ve koladan vazgeçmiyor.

Elon Musk: Omlet ve kahveye bayılıyor.

Mark Zuckerberg: Tavuk eti seviyor.

Warren Buffett: 6 yaşındaki bir çocuk gibi besleniyor.

MİT'TEN NOKTA OPERASYON!

Irak'ın kuzeyinde 12 askerimizin şehit edildiği hain saldırıların ardından Milli İstihbarat Teşkilatı düğmeye bastı. MİT, eli kanlı terör örgütü PKK'ya Suriye ve Kuzey Irak'ta ağır darbe indirdi. Suriye'de bulunan 50 hedefi SİHA'lar aracılığıyla vuran MİT, kanlı saldırıları planlayan sözde Kadın Savunma Güçleri komutanı Aryen Are kod adlı Zeynep Eyveri'yi nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Teröristin, kanlı örgüte saldırı planlarına yönelik sözde eğitimler verdiği belirlendi.



İP'LER KOPTU!

İP lideri Meral Akşener, CHP'ye rest çekti. Kendi adaylarıyla yerel seçime gireceklerini söyledi. İstanbul'da da Ali Fatinoğlu'nu göstereceği iddia edildi. Ancak bu durum İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gerdi! Çünkü İmamoğlu'nun siyasete girmesini teşvik eden kişinin Fatinoğlu olduğu belirtildi. İmamoğlu'nun Fatinoğlu'nun bu hamlesine sinirlendiği ve adaylığını engellemek için çalıştığı belirtildi.



CEZAYİR'DE FETÖ BASKINI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan Mustafa Tan ve Mustafa Bircan'ın yakalanması için Cezayir'de ortak operasyon düzenledi. FETÖ üyesi Tan ve Bircan'ın söz konusu terör örgütünün Cezayir yapılanması içerisinde yer aldığı belirtildi. Ayrıca ABD'deki örgüt sorumlularıyla irtibatlı şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağladığı kaydedildi.



GÖKHAN ZAN İSTİFA ETTİ

İYİ Parti'de bir kriz daha yaşandı. Hatay Milletvekili Gökhan Zan, istifasını verdi.

OTOGAR CİNAYETİ

Diyarbakır Ergani'de şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü S.İ. (40), mola verdikleri otogarda muavin Abbas İşler (42) ile tartıştı. Olay yerini kavgaya bıraktı. İşler, akrabalarını otogara çağırdı. S.İ. de içinde yolcu bulunan otobüsü sürmeye başladı. Abbas İşler, otobüsün önüne geçerek durdurmaya çalıştı. Ancak S.İ. onu ezerek hayattan kopardı. Yolcularla kaçmaya çalışan S.İ. Ergani çıkışında uygulama noktasında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



ÇANAKKALE'DE DEHŞET!

Çanakkale'de R.A. (41), önceki akşam sevgilisi B.A.'nın (24) çalıştığı masaj salonunu bastı. Yüzüne kezzap fırlattı. Kaçan zanlı, yakalandı. Talihsiz kadın, hastanede tedaviye alındı. A.'nın olayı gerçekleştirmeden iki gün önce sosyal medyadan 'sevgilisinin yüzüne kezzap attı' yazısıyla paylaşım yaptığı ortaya çıktı. A.'nın yüklü miktarda borç altın verdiği anlaşıldı. Sevgilisinin Tiktok'ta dans videosunu görünce kıskançlık krizine girip, olayı gerçekleştirdiğini anlattı.



KATİL KABLO!

İzmir Karaburun'da motosikletli İsmail Çelik (69), eşi Benek Çelik (64) ile birlikte yola çıktı. Ancak iki direk arasında yola doğru sarkan telefon hattı kablosu boynuna dolandı. Nefessiz kaldı. Kalbi duran Çelik'e masaj yapıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adamın arkasından düşen Benek Çelik ise yaralandı.

TARİH YAZIYOR: ALLPEREN STAR!

NBA'deki gururumuz Alperen Şengün, Indiana önünde 30 sayı, 16 ribaund ve 5 asistle oynadı. 21 yaşında bu rakama ulaşanlar listesinde Michael Jordan ve Magic Johnson'la birlikte yer aldı.



VAHŞİ 'TESLA'S

Tesla'nın fabrikasındaki "arızalı" bir robot, mühendise saldırdı. Talihsiz adam, kanlar içinde kaldı! Robot ise tüm şalterler indirilerek yakalandı!