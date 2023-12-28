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Emniyet güçleri göz açtırmıyor! Interpol tarafından mavi bültenle aranıyordu: DEAŞ'lı şüpheli Kırıkkale'de yakalandı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından mavi bültenle aranan terör örgütü DEAŞ'lı bir şüpheli Kırıkkale'de yakalandı. Şahsın, işlemlerinin ardından haklarında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 17:18 Güncelleme 28 Aralık 2023, 18:13
Emniyet güçleri göz açtırmıyor! Interpol tarafından mavi bültenle aranıyordu: DEAŞ’lı şüpheli Kırıkkale’de yakalandı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından mavi bültenle aranan terör örgütü DEAŞ'lı bir şüpheli Kırıkkale'de yakalandı.

DEAŞ üyesi Kırıkkale'de paketlendi!

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Interpol tarafından mavi bültenle aranan, terör örgütü DEAŞ içerisinde görev yapan Irak uyruklu A.A.T., gizlendiği evde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şahsın, işlemlerinin ardından haklarında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

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