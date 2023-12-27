Şehit Er Çağatay Erenoğlu’nun yetim kalan kızları babalarına böyle son kez el salladı...

Kahramanlar, daha sonra götürüldükleri memleketleri Afyonkarahisar, Denizli, Gümüşhane, Malatya, Sinop ve Tokat'ta son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Sözleşmeli Er Yasin Karaca 23 yaşındaydı.

Ailenin 7 çocuğundan biriydi. Şehit asker için Tokat'ın Almus ilçesinde tören yapıldı. Şehit Yazıcı için Gümüşhane'de düzenlenen törende 4 aylık hamile eşi Seda Yazıcı, annesi Miyase Yazıcı ile kardeşleri, gözyaşlarını tutamadı. Bir yıl önce gazi olan, hain saldırıda da şehit edilen Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun iki kızı yetim kaldı.

Cenazesi Sinop Boyabat'ta uğurlandı. Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın Malatya'da, Şehit Mehmet Serinkan Denizli'de Şehit Teğmen Ramazan Günay için memleketi Afyonkarahisar'da ağıtlar yakıldı.



CENNETTE BULUŞTULAR

Irak'ın Kuzeyinde hain terör saldırısında şehit olan P. Teğmen Eril Alperen Emir'in kendinden 11 gün sonra 23 Aralık'ta şehit olan silah arkadaşı Kemal Aslan ile çekildiği fotoğraf ortaya çıktı. İki arkadaştan geriye sadece o fotoğrafları kaldı... Emir'in emrindeki askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın da 5 arkadaşıyla birlikte aynı kaderi paylaşması, herkesi ağlattı. İki kahraman, şehadete ulaştı, cennette buluştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN