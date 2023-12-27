Şehit Er Çağatay Erenoğlu’nun yetim kalan kızları babalarına böyle son kez el salladı...

27 Yaşındaki şehit Erenoğlu için Boyabat Hükümet Konağı önünde tören yapıldı. Cenazeye on binlerce vatandaş katıldı. Dua sesleri, semada yankılandı!
27 Yaşındaki şehit Erenoğlu için Boyabat Hükümet Konağı önünde tören yapıldı. Cenazeye on binlerce vatandaş katıldı. Dua sesleri, semada yankılandı!
Kalabalık arasında 2 kız çocuğu da vardı! O yavrular, küçücük yüreklerinden kocaman gözyaşları akıttı. Ve Ay-Yıldızlı tabuta baktı. Usulca fısıldadı: Elveda baba!
KAHRAMANLARA SON GÖREV
Irak'ın Kuzeyi'nde teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzm. Çvş. Mehmet Serinkan, Piyade Uzm. Onb. İsmail Yazıcı, Piyade Söz. Er. Çağatay Erenoğlu, Piyade Söz. Er Yasin Karaca ve Piyade Söz. Er Emre Taşkın için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nın ardından Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda tören düzenlendi.
Kahramanlar, daha sonra götürüldükleri memleketleri Afyonkarahisar, Denizli, Gümüşhane, Malatya, Sinop ve Tokat'ta son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Sözleşmeli Er Yasin Karaca 23 yaşındaydı.
Ailenin 7 çocuğundan biriydi. Şehit asker için Tokat'ın Almus ilçesinde tören yapıldı. Şehit Yazıcı için Gümüşhane'de düzenlenen törende 4 aylık hamile eşi Seda Yazıcı, annesi Miyase Yazıcı ile kardeşleri, gözyaşlarını tutamadı. Bir yıl önce gazi olan, hain saldırıda da şehit edilen Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun iki kızı yetim kaldı.
Cenazesi Sinop Boyabat'ta uğurlandı. Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın Malatya'da, Şehit Mehmet Serinkan Denizli'de Şehit Teğmen Ramazan Günay için memleketi Afyonkarahisar'da ağıtlar yakıldı.
CENNETTE BULUŞTULAR
Irak'ın Kuzeyinde hain terör saldırısında şehit olan P. Teğmen Eril Alperen Emir'in kendinden 11 gün sonra 23 Aralık'ta şehit olan silah arkadaşı Kemal Aslan ile çekildiği fotoğraf ortaya çıktı. İki arkadaştan geriye sadece o fotoğrafları kaldı... Emir'in emrindeki askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın da 5 arkadaşıyla birlikte aynı kaderi paylaşması, herkesi ağlattı. İki kahraman, şehadete ulaştı, cennette buluştu.