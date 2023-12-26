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TIR şoförünü rehin alıp canlı yayın açmıştı! İbretlik hikayesi ortaya çıktı: Uyuşturucuya başlamadan önce parmakla gösterilirmiş

Sakarya'da TIR şoförünü rehin alarak Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişine kadar kaçan ve yaşananları sosyal medyada canlı yayın açarak paylaşan şahıs, uyuşturucuya başlamadan önce ilçede örnek kişi olarak gösteriliyormuş. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 18:19 Güncelleme 26 Aralık 2023, 18:38
TIR şoförünü rehin alıp canlı yayın açmıştı! İbretlik hikayesi ortaya çıktı: Uyuşturucuya başlamadan önce parmakla gösterilirmiş

Sakarya'da çeşitli suçlardan araması bulunan Fatih B. isimli şahıs, 23 Aralık tarihinde tır şoförünü rehin alarak kaçmıştı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi TIR şoförünü rehin aldı!

ALİ YERLİKAYA İLE GÖRÜŞMEK İSTEMİŞTİ
Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Kocaeli geçişinde yolu kesilen Fatih B., polis ve jandarma ekiplerine ateş açmış, şüpheli kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söylemişti.

TIR şoförünü rehin alan şahıs Bakan Yerlikaya ile konuşarak teslim oldu!

TESLİM OLDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın telefonla ikna ettiği Fatih B. teslim olmuştu. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Fatih B., ifadesinin ardından dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCUNUN İBRETLİK HİKAYESİ
Çeşitli suçlardan kaydı bulunan tutuklu şahsın, uyuşturucu kullanmadan önce Akyazı ilçesinde iş yeri olduğu ve çoğu kişi tarafından sevilen biri olduğu öğrenildi.

Şahsın çevresinden edinilen bilgilere göre, saygılı ve örnek bir kişi olan Fatih B.'nin uyuşturucu kullanmaya başladıktan sonra değiştiği, saldırganlaştığı öğrenildi.

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