TIR şoförünü rehin alıp canlı yayın açmıştı! İbretlik hikayesi ortaya çıktı: Uyuşturucuya başlamadan önce parmakla gösterilirmiş

UYUŞTURUCUNUN İBRETLİK HİKAYESİ

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan tutuklu şahsın, uyuşturucu kullanmadan önce Akyazı ilçesinde iş yeri olduğu ve çoğu kişi tarafından sevilen biri olduğu öğrenildi.