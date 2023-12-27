Liseli Muhammed’in acı sonu: Organları umut oldu 5 kişiye umut oldu

Ankara 'da yaşayan lise öğrencisi Muhammed Bera Güneş (16), nörolojik rahatsızlık geçirdi. Ailesi, genci Ankara Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Çocuk Hastanesi'ne götürdü.





Ancak Güneş, tedaviye cevap vermedi. Beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, geçen cuma gencin organlarını bağışlama kararı verdi. Güneş'in kalp, karaciğer, akciğer, böbrekleri ve korneaları operasyonla alınıp, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 5 hastaya nakledildi.