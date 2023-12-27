SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Liseli Muhammed’in acı sonu: Organları umut oldu 5 kişiye umut oldu

Muhammed Güneş, nörolojik sorunlar yaşadı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Gencin ailesi ise kalp, karaciğer, akciğer, böbrekleri ve kornealarını bağışladı. Güneş, başka bedenlerde yaşamaya yeniden başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Aralık 2023 Güncelleme 27 Aralık 2023, 07:00
Liseli Muhammed’in acı sonu: Organları umut oldu 5 kişiye umut oldu

Ankara'da yaşayan lise öğrencisi Muhammed Bera Güneş (16), nörolojik rahatsızlık geçirdi. Ailesi, genci Ankara Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Çocuk Hastanesi'ne götürdü.



Ancak Güneş, tedaviye cevap vermedi. Beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, geçen cuma gencin organlarını bağışlama kararı verdi. Güneş'in kalp, karaciğer, akciğer, böbrekleri ve korneaları operasyonla alınıp, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 5 hastaya nakledildi.

Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, "Beyin ölümünden sonra aile, kişinin donör olmasını kabul etmezse bu nakiller olmuyor. Organ nakli son 3 yılda Covid- 19 salgını sonrasındaki süreçte düştü" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA