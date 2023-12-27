Doktor anne ve mühendis bir babanın ikinci çocuğu olan Kjendirese Iseni, King's College London Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Aktarmalı Londra- İstanbul- Roma seferini yapan uçaktan bilet aldı. Ancak Alitalia Havayolları'na ait uçağın arıza yapması üzerine 36 saat boyunca İstanbul'da kaldı. Tarihi kenti çok beğendi. Özel bir üniversitenin mimari yapısına hayran kalıp okulu gezdi. Ve bu ziyaretten sonra Türkiye'de yaşamaya karar verdi.

'SICAK KANLILAR'

Önce İstanbul'da özel üniversitenin radyo ve televizyon bölümüne kaydını yaptırıp 1 yıl Türkçe öğrendi. Ardından üniversite sınavlarına girdi. Yabancı kontenjanıyla sınavlara giren genç kız, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. 4. sınıf öğrencisi olan Kjendirese Iseni, Türkiye'ye hayran olduğunu her fırsatta dile getirdi.