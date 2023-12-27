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İtalyan doktorun Türkiye serüveni! Hastaları ona “Kadriye” adını taktı

İtalyan Kjendirese Iseni’nin 5 yıl önce bindiği uçak İstanbul’da arıza yaptı. Genç kız 36 saatlik bekleme süresince İstanbul’u turladı. Türk insanına hayran kaldı. Londrada'ki tıp fakültesini bırakıp Çanakkale’de tıp okumaya başladı. Hastaları ona “Kadriye” adını taktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Aralık 2023 Güncelleme 27 Aralık 2023, 07:00
İtalyan doktorun Türkiye serüveni! Hastaları ona “Kadriye” adını taktı

Doktor anne ve mühendis bir babanın ikinci çocuğu olan Kjendirese Iseni, King's College London Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Aktarmalı Londra- İstanbul- Roma seferini yapan uçaktan bilet aldı. Ancak Alitalia Havayolları'na ait uçağın arıza yapması üzerine 36 saat boyunca İstanbul'da kaldı. Tarihi kenti çok beğendi. Özel bir üniversitenin mimari yapısına hayran kalıp okulu gezdi. Ve bu ziyaretten sonra Türkiye'de yaşamaya karar verdi.

'SICAK KANLILAR'
Önce İstanbul'da özel üniversitenin radyo ve televizyon bölümüne kaydını yaptırıp 1 yıl Türkçe öğrendi. Ardından üniversite sınavlarına girdi. Yabancı kontenjanıyla sınavlara giren genç kız, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. 4. sınıf öğrencisi olan Kjendirese Iseni, Türkiye'ye hayran olduğunu her fırsatta dile getirdi.

Iseni, şunları söyledi: "Hastalarla doğrudan temas kurabiliyoruz. Bu da bizim alanımızda tecrübe kazanmamızı sağlıyor. Türk insanının misafirperverliğine bayılıyorum. Hastalar bana ismimi telafuz etmekte zorlandıkları için Kadriye ismini taktı. Burada olmaktan oldukça memnunun." (Cennete ÜSTEMEL)

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