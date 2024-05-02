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Zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri neler? Zombi geyik hastalığı insandan insana bulaşır mı? Tedavisi var mı?

Hayvanlarda görülen ve onları salyalı, uyuşuk, tökezleyen ve boş bakışlı bir hale getiren kronik zayıflama hastalığı (CWD), ABD'nin Wyoming eyaletinde 800'den fazla geyik, Kanada geyiği ve sığın türlerinde tespit edildi. Bu hastalık, etkilediği hayvanları ciddi şekilde zayıflatıyor ve sağlıklarını olumsuz yönde etkiliyor. Peki, Zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri neler? Zombi geyik hastalığı insandan insana bulaşır mı? Tedavisi var mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 09:32 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 09:34
Zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri neler? Zombi geyik hastalığı insandan insana bulaşır mı? Tedavisi var mı?

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ABD'de geçen yıl boyunca yüzlerce hayvanın "zombi geyik hastalığı"na yakalanmasının ardından bilim insanları, bu hastalığın insanlara da bulaşabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Araştırmacılar, salgının kontrol altına alınması için acil önlemler alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Peki, Zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri neler? Zombi geyik hastalığı insandan insana bulaşır mı? Tedavisi var mı? İşte merak edilenler...

Ancak uzmanlar hastalığın "yavaş ilerleyen bir felaket" olduğu uyarısında bulundu ve devletleri hastalığın insanlara yayılma ihtimaline karşı hazırlanmaya çağırdı.

CWD araştırmacısı Dr. Cory Anderson The Guardian'a, "Britanya'daki deli dana hastalığı salgını, örneğin çiftlik hayvanlarından insanlara yayılma olayı gerçekleştiğinde işlerin bir gecede nasıl çığırından çıkabileceğinin örneğini sundu" dedi.

Benzer bir şeyin meydana gelme potansiyelinden bahsediyoruz. Kimse bunun kesinlikle gerçekleşeceğini söylemiyor ancak insanların hazırlıklı olması önemli.

İngiltere'de 1980 ve 1990'larda sığırların enfekte et ve kemik tozuyla beslenmesi nedeniyle yayılan deli dana hastalığının ardından 4,4 milyon büyükbaş hayvan kesilmişti.

Sığırlar için genellikle ölümcül olan hastalık, merkezi sinir sistemini enfekte ederek hayvanlarda agresif belirtiler ve koordinasyon eksikliğine yol açıyor. 1995'ten bu yana 178 insan ölümü, insan varyantıyla ilişkilendirildi.

7 bin ila 15 bin hayvan insanlar tarafından tüketiliyor

Alliance for Public Wildlife'a göre 2017'de, her yıl CWD'yle enfekte 7 bin ila 15 bin hayvan insanlar tarafından tüketiliyordu.

Bu rakamın her yıl yüzde 20 artması bekleniyordu. Dr. Anderson, Wisconsin'de binlerce insanın muhtemelen enfekte geyik eti yediğini söyledi.

CWD bir ortama bulaştıktan sonra ortadan kaldırılması son derece zordur. Toprakta ya da yüzeylerde yıllarca kalabilir ve bilim insanları dezenfektanlara, formaldehite, radyasyona ve 600 santigrat derecede yakmaya karşı dirençli olduğunu belirtiyor.

Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar 2050'de 2020'ye kıyasla 12 kat daha fazla insanı öldürebilir

Bu gelişme, ABD'li biyoteknoloji şirketi Ginkgo Bioworks'un hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların 2050'de 2020'ye kıyasla 12 kat daha fazla insanı öldürebileceği uyarısında bulunmasının ardından geldi.

Şirket, zoonotik hastalıkların yol açtığı epidemilerin, iklim değişikliği ve ormansızlaşma nedeniyle gelecekte daha sık görülebileceğini söyledi.

Grubun araştırmasına göre, 1963'le 2019 arasında epidemiler her yıl neredeyse yüzde 5, ölümlerse yüzde 9 arttı.

Firma, "Bu yıllık artış oranları sürerse, analiz edilen patojenlerin 2050'de 2020'ye göre 4 kat daha fazla yayılma olayına ve 12 kat daha fazla ölüme yol açmasını bekliyoruz" uyarısında bulundu.

BELİRTİLERİ NELER?

Son dönemde geyik popülasyonunda görülen huzursuzluk, uzmanları endişelendirmeye devam ediyor. Zombi Geyik Hastalığı olarak da bilinen prion hastalıklarının belirtileri, ülkemizdeki geyikler arasında tespit edilmeye başlandı.

Koordinasyon Problemleri Artıyor!

Hastalığın ilk evrelerinde, geyiklerde huzursuzluk ve istirahatsızlık belirtilerine ek olarak koordinasyon problemleri gözlemleniyor. Titreme ve dengesizlik, uzmanlar tarafından hastalığın ilerleyen aşamalarına işaret ediyor.

Aşırı Tükürük ve Yutma Güçlüğü!

Geyiklerde ağızda aşırı tükürük üretimi ve yutma güçlüğü gibi sorunlar görülmeye başlandı. Bu belirtiler, Zombi Geyik Hastalığı'nın teşhisinde önemli bir rol oynuyor.

Ölümcül Tehdit: Zombi Geyik Hastalığı!

Uzmanlar, Zombi Geyik Hastalığı'nın genellikle ölümcül bir seyir gösterdiğini belirtiyor. Henüz etkili bir tedavi yöntemi bulunmaması, hastalığın yayılma riskini artırıyor.

Tedavi Şansı Yok!

Zombi Geyik Hastalığına karşı şu ana kadar etkili bir tedavi bulunmamıştır. Prion hastalıkları genellikle tedavi edilemez ve yayılmasını durdurmak da oldukça zordur.

Türkiye'de Görüldü mü?

Zombi Geyik Hastalığı Türkiye'de resmi olarak bildirilmemiş olsa da, uzmanlar hastalığın varlığı konusunda uyarıda bulunuyor. Geyik popülasyonundaki değişiklikler ve belirtilerin incelenmesi, hastalığın izlenmesini gündeme getiriyor.

Uzmanlar, halkı, geyiklerle teması sınırlamaları konusunda uyarıyor ve hastalığın yayılmasını engellemek adına dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

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