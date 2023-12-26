Patron tacizi sonrası intihar etmişti! Yaşadığı kabusun detaylarını anlattı: Takıntı haline getirdi...





Halen daha haftanın 3 günü fizik tedavi gören Esma, 6 ay geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamıyor. Balıkesir Üniversitesi Matematik Bölümünü kazanmasına rağmen üniversiteyi bırakıp ilçeye geri dönen Esma, başından geçenleri ilk kez anlattı.





İbrahim Gökay Ganioğlu ile bir arkadaşının aracılığı ile tanıştığını anlatan Esma, "İnşaat firması olduğu için bana 'Gel burada otur, burayı bekle.





Sana mimarlığı öğretirim. Belki sevip, mimarlığı seçersin, okumana da yardımcı olurum' dedi. Ben onu bir ağabey olarak gördüm. Ama gün geçtikçe hareketleri değişmeye başladı. Hem fiziki hem de sözlü olarak beni taciz etti. Ben reddettikçe şiddete başvurmaya başladı" dedi.



TEHDİT ETTİ

Şikayetçi olmak için polis merkezini gittiğini ancak sonradan ailesini ve kendisini düşündüğü için vazgeçtiğini anlatan Esma, "Polis merkezine gittiğimde yanıma arkadaşı geldi. Hem ailemi hem kendimi düşünüp, şikayetimi çektim. Ancak yaşadıklarım hiç değişmedi. En son beni arabaya alıp, darp etti. Beni istediğini söyledi ama ben onu istemediğimi söyledim. Çatıya çıkıp kendimi boşluğa bıraktım. Şans eseri hayattayım. Ailem bana çok destek oldu ve bugünleri atlatmaya çalışıyorum" diye konuştu.





"BAŞIMA GELENLER BAŞKASININ BAŞINA GELMESİN"

Sabah'ta yer alan habere göre; evinde yeniden üniversite sınavlarına hazırlandığını belirten Esma, "Küçüklükten beri hedefim hep tıp okumaktı. Bunu yapabileceğimi biliyorum. Özellikle bu olaydan sonra daha çok istiyorum. Başka Esma'ların hayatına dokunmak istiyorum. Benim başıma gelenler başkalarının başına gelmesin" ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN