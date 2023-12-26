2023’te Tükiye’ye damga vuran olaylar! Ay ay neler yaşandı?

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız." dedi.

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur sonucunu değerlendirmek için CHP Genel Merkezi'nde toplandı.

29 MAYIS

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakanı Benyamin Netanyahu, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, telefonla aradıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

30 MAYIS

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, AK Parti 19 milyon 392 bin 462 (yüzde 35,62) oyla parlamentoda 268, CHP 13 milyon 802 bin 183 (yüzde 25,35) oyla 169, MHP 5 milyon 484 bin 820 (yüzde 10,07) oyla 50, İYİ Parti 5 milyon 275 bin 981 (yüzde 9,69) oyla 43, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4 milyon 803 bin 922 (yüzde 8,82) oyla 61, Yeniden Refah Partisi 1 milyon 527 bin 48 (yüzde 2,80) oyla 5, Türkiye İşçi Partisi 956 bin 57 (yüzde 1,76) oyla 4 milletvekili kazandı.

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Genel Kurulunda yemin ederek göreve başladığı haziranda yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de açıklandı, yeni MİT Başkanı, İbrahim Kalın; yeni Dışişleri Bakanı, Hakan Fidan oldu.

Asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi kararının da alındığı haziranda, yüzde 25'lik konut kirası artış oranı üst sınırı uygulaması Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.

Haziran ayının önemli olayları şöyle:

1 HAZİRAN

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'taki ikinci tur oylamasının kesin sonuçlarını açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18'lik oranla 27 milyon 834 bin 589 oy, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oranla 25 milyon 504 bin 724 oy aldığı bildirildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı'na ilişkin, "Bu ittifakın adı seçim ittifakıdır. Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti. İttifak tamamlanmıştır, seçim bitmiştir." dedi.

CHP MYK toplantısında, kurul üyelerinin istifalarını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğu bildirildi.

Rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir hastanede tedavi gören Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında İstanbul'da vefat etti.

Konya'da sokakta şiddete uğrayan kadını kurtarmak isterken saldırgan Özgür Duran'ı bıçaklayıp öldüren ve hakkındaki 10 yıl 10 ay hapis cezası 18 Mayıs'ta onanan Kadir Şeker tutuklandı. Şeker, 8 Haziran'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Temmuz 2023'e kadar izinli sayılarak tahliye edildi.

2 HAZİRAN

YÖRÜK 4X4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, Türkiye'de ilk kez güvenlik güçlerinin envanterindeki yerini aldı, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı envanterine katıldı.

3 HAZİRAN

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Göreve Başlama Töreni'nde konuşan Erdoğan, Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. 81 vilayetimizde kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum." mesajını verdi.

Çankaya Köşkü'nde, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı. Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede şu isimler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu."

4 HAZİRAN

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, mavi sulardaki kirlilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Van Gölü'nde "sıfır atık dalışı" yaptı.

5 HAZİRAN

Seçim sonrası belirlenen yeni kabinenin ardından, diğer bazı önemli görevlere de atamalar yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına İbrahim Kalın'ı, Savunma Sanayii Başkanlığına Haluk Görgün'ü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Akif Çağatay Kılıç'ı atadı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi.

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde su baskınları meydana geldi. Sinop Valiliği, kentte son 24 saat içinde metrekareye 150 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. Bazı sera ve tarım arazileri su altında kalırken, çilek üretim tesisinde mahsur kalan evcil hayvanlar vinç yardımıyla kurtarıldı.

6 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Daha sonra yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan, "Bu seçimlerde siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır." dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrası, partide kongre sürecinin başlatılmasına karar verdiklerini açıkladı.

MİT Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi. İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.

Samsun, Amasya ve Kastamonu'da meydana gelen yoğun yağış ve sel baskınları hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışlar nedeniyle çok sayıda vatandaşın evini su bastı, tarım arazileri zarar gördü.

8 HAZİRAN

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Toplantının ardından yayımlanan bildiride, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde Türkiye'nin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılması gerektiği vurgulandı.

9 HAZİRAN

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Afrika ülkelerine gönderilmek üzere banknotlar halinde hazırlanan sahte 1 milyar dolar ele geçirildi.

10 HAZİRAN

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'ye (MKE) ait patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetti.

11 HAZİRAN

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in kaldırıldıkları hastanede şehit olduklarını bildirdi. Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Keman virtüözü, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) solist sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan, Ankara'da 87 yaşında hayatını kaybetti. İlk resitalini 10 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda veren, Mozart'ın 5. Keman Konçertosunu seslendirdiği bu resitalden ötürü "Harika Çocuk" olarak adlandırılan Suna Kan, 1948'de dönemin hükümeti tarafından isme özel çıkartılan kanunla, yurt dışında eğitim görmek için devlet bursu aldı. Paris Konservatuvarını birincilikle bitiren Suna Kan, uzun yıllar sahneye çıktığı CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da 12 Haziran'da düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

12 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştirdi. Erdoğan, KKTC'deki temasları sonrasında Azerbaycan'a geçti.

14 HAZİRAN

MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TSK'nin Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen 41 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

15 HAZİRAN

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da 2 bin 500 prefabrik konutun yapımı tamamlandı.

Kasım 2020'de ahşap çatısı ve müştemilatı yanarak kullanılamaz hale gelen "Boğaz'ın incisi" Vaniköy Camisi, yaklaşık 2,5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Vani Mehmed Efendi tarafından 1665'te yaptırılan ve halk arasında Vaniköy Camisi olarak bilinen Vani Mehmed Efendi Camisi'ndeki hünkar kasrının zemin katı, kütüphane olarak vatandaşlara hizmet verecek.

16 HAZİRAN

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl hapse mahkum edildi.

Anadolu Ajansının (AA) bu yıl 9'uncusunu düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2023"te, European Pressphoto Agency (EPA) fotoğrafçısı Sergey Kozlov'un "Ukrayna-Rusya Savaşı" başlıklı eseri, büyük ödüle değer görüldü.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda böcek ilacından etkilenen 7 kişiden 2'si hayatını kaybetti, olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

17 HAZİRAN

Türk sanat müziği solisti Metin Milli, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde, 80 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca 15 albüme imza atan, seslendirdiği "Seviyorum İşte" ve "Çiçekler Yasta" adlı şarkılarıyla hafızalara kazınan, 4 altın plak ödülü sahibi sanatçının cenazesi 18 Haziran'da Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

20 HAZİRAN

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.

21 HAZİRAN

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin 11 yıllık sakini "Paşa", "Cesur" ve "Kral" isimli üç zürafa yılın en uzun gündüzünün yaşandığı 21 Haziran'da "Dünya Zürafalar Günü" dolayısıyla bakıcıları tarafından en sevdikleri yiyeceklerle beslendi.

22 HAZİRAN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 Temmuz 2023'ten 2 Temmuz 2024'e kadar bir yıl süreyle konut kira artışı oranı üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanacağını bildirdi. 4 Temmuz'dan itibaren de noterlerde gayrimenkul, taşınmaz satışının yapılabileceğini açıkladı.

23 HAZİRAN

Türkiye Değişim Partisi, CHP ile birleşti. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Bugün itibarıyla aldığımız kararla Türkiye Değişim Partimiz, Cumhuriyet Halk Partimiz ile bütünleşmiştir. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. Sınavda, 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı.

MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Rus Büyükelçi Karlov suikastı davasında, 12 sanığın cezalarını onadı. Daire, suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ'deki "mahrem abisi" Şahin Söğüt ile suikast emrini Altıntaş'a ileten 2 sanığa verilen 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile diğer 2 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçlarından, 7 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin onanmasına karar verdi.

24 HAZİRAN

İYİ Partinin 3. Olağan Kurultayı'nda, Meral Akşener yeniden genel başkanlığa seçildi.

25 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. İsveç'in NATO üyeliğinin de ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği, ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe, yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığı ifade edildi.

26 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğüne Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı atadı. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

27 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Mescid-i Aksa'nın maneviyatına ve statüsüne halel getirebilecek her tür adımın karşısında olmaya ve Filistin davasına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

30 HAZİRAN

Tatil yaptığı Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde yüzerken fenalaşan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, 56 yaşında hayatını kaybetti. Karagöz'ün cenazesi 4 Temmuz'da İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2023 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan NATO Liderler Zirvesi'ndeki rolü, temmuz ayına damgasını vurdu. NATO Liderler Zirvesi'nde, Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbesti dahil AB'ye üyelik sürecinin yeniden canlandırılması konusundaki çabalara aktif destek vereceği belirtildi.

Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) grubunun üyesi sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Temmuz ayının önemli olayları şöyle:

1 TEMMUZ

Rize-Artvin Havalimanı'na, yurt dışından turizm amaçlı ilk tarifeli uçuş gerçekleştirildi. Umman'a ait SalamAir firması tarafından Maskat Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ve saat 17.35'te Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yapan tarifeli uçak, su takıyla karşılandı.

3 TEMMUZ

CHP'den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti genel merkezine 10 gün sürecek "Adalet ve Değişim Yürüyüşü"nü başlattı.

5 TEMMUZ

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener'in kırık cam bardakla boynundan yaralanması sonucu ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz, "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanıklar beraat etti.

6 TEMMUZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenledikleri basın toplantısında, TBMM'de Saadet Partisi çatısı altında grup kurma kararı aldıklarını açıkladı.

Eskişehir'de, Tuğçe Can'ın 12 Ocak'ta öldürülmesine ilişkin davada, üniversite öğrencisi erkek arkadaşı Onur Kaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

7 TEMMUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Erdoğan, Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. İki liderin ortak basın toplantısı sonrası Zelenskiy, "Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan değişmez desteğine minnettarım. Barış planını hayata geçirmek istiyoruz. Bu konuda Türkiye, liderliği üstlenmeye hazır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında Türkiye'nin her türlü desteği vereceğini belirterek, "Şüphesiz Ukrayna, NATO'ya üyeliği hak ediyor." dedi.

8 TEMMUZ

Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) grubunun üyesi Özkan Uğur, 69 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Enerjisi, neşesi ve güler yüzüyle tanınan müzisyen ve oyuncu Uğur, uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. Uğur için 11 Temmuz'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Sanatçının ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve çok sayıda sanatçı dostunun da katıldığı törenin ardından Uğur'un cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

9 TEMMUZ

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik süreci ele alındı.

Türk Kızılayın olağanüstü genel kurulunda yapılan seçimde, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Genel Başkan seçildi. Yılmaz, 155 yıllık Kızılay tarihinin ilk kadın Genel Başkanı oldu.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, İsmail Balaban'ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek kazandı.

Bartın, Zonguldak, Karabük, Düzce ve Bolu'da sağanağın ardından taşkınlar yaşandı, evler, tarım arazileri su altında kaldı. Sanayi ve yerleşim birimlerinde mahsur kalanlara yönelik tahliye operasyonları gerçekleştirildi. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti, 3 gün süren çalışmaların ardından açıldı.

10 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gitti. Erdoğan, Zirve öncesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü.

Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Avrupa-Atlantik bölgesinin caydırıcılık ve savunma gereklilikleri bağlamında, Türkiye, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edecek ve onaylanmasını sağlamak için Meclis'le yakın işbirliği içinde olacaktır." denildi.

İsveç'in, Türkiye'nin, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbesti dahil AB'ye üyelik sürecinin yeniden canlandırılması konusundaki çabalara aktif destek vereceği belirtilen açıklamada, "İsveç, YPG/PYD ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek vermeyeceğini yineler. Müttefikler arasında savunma ticareti ve yatırımları konusunda herhangi bir kısıtlama, engel veya yaptırım olmaması gerektiği yönündeki ilkeye bağlıyız. Bu tür engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışacağız." ifadeleri kullanıldı.

Sağanak, Ordu'nun Altınordu, Ünye, Çaybaşı, İkizce ve Güzelyalı ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Heyelan dolayısıyla Karadeniz Sahil Yolu'nun bir bölümü ulaşıma kapandı. İl genelinde risk altındaki 13 evde mahsur kalan 47 kişi, AFAD ekiplerince güvenli yerlere tahliye edildi. Taşkın sırasında kaybolan 55 yaşındaki Naciye Yılmaz'ın cesedi 14 gün sonra denizde bulundu.

Giresun'un Piraziz ve Yağlıdere ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış, dere taşkınına ve su baskınlarına neden oldu. Zemini çöken su fabrikasında göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. Şinasi Özdemir'in cansız bedeni ise aramalar sonucu derede bulundu.

11 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

12 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü, NATO-Ukrayna Komisyonu'nun Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı.

13 TEMMUZ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliyesi ve hakkındaki yargılamanın durması istemini reddetti.

14 TEMMUZ

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda, Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesiyle Sancaktepe'de yakalandı.

15 TEMMUZ

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 7'nci yılında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, o gece hedef alınan mekanlarda ve yurt dışında etkinlikler düzenlendi, şehitler dualarla anıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonda 2020'de 40 sivilin hayatını kaybettiği Afrin saldırısının sorumlusu PKK/KCK-PYD/YPG'li terörist Heysem Cuma'yı etkisiz hale getirdi.

16 TEMMUZ

Hakkari'de Cilo Dağı eteklerindeki buzulların bulunduğu bölgeye giden 18 doğaseverden 4'ü buzulda oluşan kırılma nedeniyle kayboldu. Doğaseverlerden 2'si kurtarıldı, 2'si hayatını kaybetti.

17 TEMMUZ

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan üç günlük Körfez ülkeleri turuna başladı. Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketinden önce, "Bizim, Suriye'yle kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil. Kapı açık, bu dörtlü zirvelerle ilgili de biz yine hem bu dörtlü zirveler yapılsın ama biz Beşşar Esed ile de görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Bütün mesele, onların bize yaklaşım tarzı." dedi.

18 TEMMUZ

Erdoğan, Körfez turunun ikinci durağında Katar'a gitti. Türk heyetinin temaslarının ardından, Türkiye ve Katar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü dolayısıyla ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, iki kardeş ülke ve halklarının çıkarlarına hizmet edecek ekonomik ve ticari ilişkilerin ilerletileceği vurgusu yapıldı. Erdoğan, Körfez turunun son durağında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.

20 TEMMUZ

KKTC Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pisti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinde konuşan Erdoğan, dünyaya "Gelin, adadaki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın." çağrısında bulundu.

21 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ziyareti sırasında Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza atıldığını bildirdi. Sözleşme, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ve Baykar arasında Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ihracatına ilişkin işbirliğini içeriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede liderler, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı.

23 TEMMUZ

Roma'nın ilk imparatoru Augustus tarafından kurulan Uşak'taki Sebaste Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, dönemin piskoposluk merkezine ait tahıl ambarı ortaya çıkarıldı.

24 TEMMUZ

Kavurucu sıcakların etkisi altındaki yurdun bazı bölgelerinde orman yangınları çıktı. Muğla'nın Milas, Manisa'nın Saruhanlı, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Antalya'nın Kemer ilçesinde başlayan orman yangını ise 90'ıncı saatte 28 Temmuz'da kontrol altına alınabildi. Yangının yaklaşık 400 hektarlık alanda zarara neden olduğu açıklandı.

25 TEMMUZ

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Erdoğan, ortak basın toplantısında, Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasının, tüm bölgenin barış ve istikrarı için şart olduğunu vurguladı. Abbas da Erdoğan'a, Ramallah'taki bir meydana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin verilmesine ilişkin belgeyi takdim etti.

26 TEMMUZ

Eyyam-ı Bahur olarak anılan sıcakların etkili olduğu yurt genelinde termometreler rekor dereceleri gördü. İzmir'de son 85 yıldaki en yüksek sıcaklık, 43,2 derece olarak kayıtlara geçti.

28 TEMMUZ

İstanbul Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'ndeki tekel bayisinde iki gencin öldürülmesinin ardından Esenyurt'ta, 102 ayrı noktada 2 bin 112 personelin katıldığı genel asayiş uygulaması başlatıldı. Olay yerinden kaçan saldırganlar yakalandı. Tekel bayisinin güvenlik kamerasınca kaydedilen saldırı anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bireysel silahlanmaya ilişkin tepkiler dile getirildi.

30 TEMMUZ

Kars'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

2023 AĞUSTOS

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla komuta kademesindeki isimlerde değişiklik yapıldığı, memur ve memur emeklisinin 2024-2025'teki maaş ve aylıklarındaki artışın netleştiği ağustosta, Anadolu Rock'ın önemli temsilcilerinden Erkin Koray hayatını kaybetti.

Ağustos ayında, Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldü.

Ağustos ayının önemli olayları şöyle:

1 AĞUSTOS

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Türkiye'nin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi'nde, 2016'da başlayan aslına uygun yenileme çalışmaları tamamlandı. 119 konut, 104 dükkan, 164 ofis ve iş yeriyle toplam 387 bağımsız bölüm ve 155 odalı otel, 210'u tescilli 3 bini aşkın ağaç ve biyolojik göleti bulunan Saraçoğlu Mahallesi'ndeki konutların, e-İhale usulüyle satışa sunulacağı açıklandı.

2 AĞUSTOS

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Ankara, İzmir, Muğla, Bursa ve Hatay'ın da aralarında bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti.

3 AĞUSTOS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlara göre, 30 Ağustos 2023'ten geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilk defa bir kadın subay amirallik rütbesine terfi ettirildi. Deniz Kuvvetlerinde Kurmay Albay Gökçen Fırat, tuğamiralliğe yükseltildi.

5 AĞUSTOS

Giresun'da denizde akıntıya kapılarak 7,5 saat suda kalan 41 yaşındaki Feyza Alya Turan, durmadan yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

6 AĞUSTOS

Anadolu Rock'ın önemli temsilcilerinden Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında vefat etti. 1967'de piyasaya sürülen ve "Kızları da Alın Askere" ile "Aşk Oyunu" parçalarının yer aldığı 45'lik ile ünlenen Koray, 1973'ten 1999'a kadar 15 albüm piyasaya sürdü. Türk rock müziğinde çok sayıda yeni kuşak gruba ilham kaynağı olan Erkin Koray, İsrailli heavy metal grubu Orphaned Land tarafından "Türk rock'ının babası" olarak nitelendiriliyordu. Koray ayrıca, Orhan Gencebay ile elektro bağlama üreterek Türk müziği tarihine geçti.

9 AĞUSTOS

Başkan Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı öncesinde, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca MİT'te 13 yılı aşkın müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık ile Cumhurbaşkanı özel temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" verdi.

Müzik dünyasının ünlü kadın yorumcularından, 7 Grammy Ödülü sahibi ABD'li pop, gospel, caz müzisyeni ve söz yazarı Christina Aguilera, Türkiye'deki ilk konserini Antalya'da verdi.

10 AĞUSTOS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı Valiler Kararnamesiyle 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de, 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten de hissedildi. Depremde can kaybı yaşanmazken, Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi, düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandı.

11 AĞUSTOS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 187 general ve amiralin görev yerleri belirlendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne, dizi ve sinema oyuncusu, sanatçı Tamer Karadağlı atandı.

Depremlerden etkilenen Hatay'daki Aççana Höyük'te, duvar kalıntılarının kaldırılması sırasında 3 bin 800 yıllık olduğu değerlendirilen ve Akadca "kent satışı sözleşmesi"ne ilişkin bilgiler veren çivi yazılı kil tablet bulundu.

13 AĞUSTOS

Türkiye genelinde aşırı sıcak hava etkili oldu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde, sokaklar boş kaldı, dışarda bulunanlar park ve bahçelerdeki ağaçların gölgesinde zaman geçirdi. Çocuklar, süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

15 AĞUSTOS

Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldü.

16 AĞUSTOS

Edirne'de, aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma ve tarımsal sulama nedeniyle nehrin su seviyesinde düşüş yaşandı. Su seviyesi azalan Meriç Nehri'nde tarihi ahşap köprünün ayakları ortaya çıktı.

17 AĞUSTOS

MİT'in siber güvenlikle ilgili birimlerinin çalışmalarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zeka uygulamalarıyla taklit eden, yabancı uyruklular üzerine aldığı 10'dan fazla farklı GSM hattından iş insanlarını arayan zanlı, yakalanarak emniyet birimlerine teslim edildi.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Bodrum'da konser verdi.

19 AĞUSTOS

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinde eşi ve 5 aylık bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Burak Milli'nin adı, Hatay Basın Cemiyetinin toplantı salonuna verildi.

21 AĞUSTOS

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

22 AĞUSTOS

Çanakkale'nin Damyeri mevkisinde, Bilecik'in Osmaneli ilçesi ile Amasya'da Harşena Kalesi yakınında orman yangınları çıktı. Çanakkale'deki yangın, yaklaşık 4 bin 80 hektar alanda etkili oldu, iki günde kontrol altına alındı.

23 AĞUSTOS

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üyelik" iddiasıyla yürütülen soruşturmada, "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.

24 AĞUSTOS

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için bulundukları Yunanistan açıklarında deniz kazası geçirdi. Önce deniz yoluyla Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çifti, Amerikan Hastanesinde tedavi altına alındı. Esas Holding'den 4 Eylül'de yapılan açıklamada, Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisine evinde, Ali Sabancı'nın tedavisine hastanede devam edildiği açıklandı.

25 AĞUSTOS

Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen'in, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamamasının ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde, şiddetli yağış etkili oldu. İlçede tedbir amacıyla 40 kişinin yaşadığı 11 ev tahliye edildi. Çökme meydana gelen Güneysu-Rize kara yolunun yanı sıra 32 köy yolu ulaşıma kapandı.

27 AĞUSTOS

ABD donanmasına ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, QTerminals Antalya Limanı açıklarına demirledi.

30 AĞUSTOS

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. Yıl Marşı Yarışması'nda birinci seçilen ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programda ilk kez seslendirilen "100. Yıl Marşı" dinleyicilerin beğenisini topladı.

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, 68 yaşındaki Kutbettin Arzu, Yalova'da havuzda ölü bulundu.

31 AĞUSTOS

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi sonuçlandı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırdı.

EYLÜL 2023

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin terörle mücadelesi, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler, Suriye, Türkiye-ABD ilişkileri, AB ve BM'de reform konularında önemli mesajlar verdi.

Türkiye, eylülün ilk haftası sağanağın etkisinde kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Kırklareli, İstanbul, Aksaray ve Samsun'da, bulundukları yerde mahsur kalan çok sayıda kişi kurtarıldı, sağanak can kayıplarına da neden oldu.

Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile iki kardeşi 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eylül ayının önemli olayları şöyle:

1 EYLÜL

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uzaya gidecek ilk Türk, Pilot Albay Alper Gezeravcı'ya yeni rütbesini taktı.

Kira, kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk uygulaması başladı.

2 EYLÜL

Kahramanmaraş merkezleri depremlerin ardından çalışmaların yürütüldüğü Hatay'da, Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni yapıldı.

3 EYLÜL

Samsun'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı yollarda çökme meydana geldi. Kent genelinde sağanak nedeniyle mahsur kalan 500'ü mevsimlik tarım işçisi 618 kişi kurtarıldı.

Aksaray'da kuvvetli yağış nedeniyle selde mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı, aynı gün 1 kişinin cesedine ulaşıldı. Selde kaybolan 3 aylık bebeğin cesedi 8 Eylül'de bulundu.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 5'inci yılına girdi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, iniş yaptığı mağarada rahatsızlanması nedeniyle mahsur kalan ABD'li dağcı Mark Dickey'in kurtarılması için çalışma başlatıldı. Tahliyesi 12 Eylül'de tamamlanan Dickey, helikoptere Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

4 EYLÜL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'nın Soçi şehrine gitti.

5 EYLÜL

Kırklareli'nde aşırı yağışlar, sel ve su baskınlarına yol açtı. İğneada beldesindeki bir kamp alanında kalan 12 kişiden haber alınamaması üzerine başlatılan çalışmalarda 6 kişi kurtarıldı, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Daha önce İl Özel İdaresince mühürlenmiş olmasına rağmen işletilmeye devam eden ruhsatsız tesisin sahibi ve yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı, 2 kişi tutuklandı.

Eski bakanlardan Necmettin Cevheri, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında yaşamını yitirdi.

6 EYLÜL

Başkan Erdoğan, Orta Vadeli Programı kamuoyuna açıkladı. Erdoğan, üç yıllık dönemde ortalama yüzde 4,5 büyümeyi, 14 bin 855 dolara çıkan fert başına milli gelirle yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmeyi öngördüklerini, işsizlik oranını tek haneli rakamlara indirmeyi hedeflediklerini, ihracatı 300 milyar doların, turizm gelirlerini 70 milyar doların üzerine çıkartmayı planladıklarını kaydetti.

7 EYLÜL

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile iki kardeşini 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.

Hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yakalama kararı bulunan suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan, yurt dışına çıkmak isterken Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Kaplan ile gözaltına alınan 13 zanlı daha 12 Eylül'de tutuklandı.

8 EYLÜL

Danıştaya saldırı davasından hükümlü Alparslan Arslan'ın cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmasına ilişkin savcılıkça yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi, 96'ncı Akademi Ödülleri'nin (Oscar) "En İyi Uluslararası Film" dalında Türkiye'nin adayı olarak belirledi.

9 EYLÜL

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

10 EYLÜL

Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ev sahibi ülke Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

11 EYLÜL

Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı, kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağı vurgulandı.

14 EYLÜL

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Otelinin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin davadan dosyası ayrılan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın yargılandığı dava, zaman aşımından düşürüldü.

15 EYLÜL

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

16 EYLÜL

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale eden helikopter, gece saatlerinde Tahtalı Barajı gölüne düştü, 4 personelin görev yaptığı helikopterdeki Kırgızistan uyruklu ikinci pilot İsabekov Erkinbek kurtarılırken Kırgız mürettebat Agaev Olek ve Ianshanlo Lamzar ile Türk pilot Mehmet Akif Tutuk hayatını kaybetti.

17 EYLÜL

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitti. New York'ta Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'la da bir araya gelen Erdoğan, Musk'a, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrıda bulundu, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirtti.

Antik dönemin en önemli arkeolojik alanlarından Gordion, UNESCO tarafından "Dünya Mirası" ilan edildi. Gordion Antik Kenti, Dünya Mirası Listesi'ne Türkiye'den kaydedilen 20'nci kültürel varlık oldu.

19 EYLÜL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu'na hitap etti. "Suriye ve Irak başta olmak üzere, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahel'de kendi siyasi ve ekonomik çıkarları için DEAŞ ve benzeri örgütleri paravan olarak kullananların riyakarlıklarından bıktık, usandık." ifadelerini kullanan Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine en büyük tehdidin, bu ülke üzerinde hesabı olan güçlerin güdümündeki terör örgütlerine verilen açık destek olduğunu kaydetti.

BM'nin öncülüğünde, dünyanın güvenliğini, huzurunu, refahını sağlamakla görevli kurumların hızla yeniden yapılandırılması gerektiği mesajını veren Erdoğan, AB'nin, Türkiye'ye yönelik yükümlülüklerini süratle yerine getirmeye başlamasını istedi, uluslararası toplumu, KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya çağırdı.

24 EYLÜL

Kocaeli'de 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı için özel tasarlanan yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracı törenle raylara indirildi.

25 EYLÜL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daveti üzerine gittiği Nahçıvan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüştü. İki ülke arasında "Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi'ne İlişkin Niyet Protokolü"nü imzalayan liderler, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelini attı.

26 EYLÜL

Başkan Erdoğan, kabine toplantısının ardından millete seslenerek, "Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz." dedi.

Erdoğan, evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi amacıyla Aile ve Gençlik Bankası kuracaklarını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hakkında "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verilen "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üyelik" soruşturması sürecinde hak ihlaline uğradığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

28 EYLÜL

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin açtığı davada ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınmasını öngören Kanun hükmünün iptal istemini oy birliğiyle reddetti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkındaki 18'er yıl hapis cezalarını ise bozdu.

30 EYLÜL

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Ölenlerden 4'ünün Amasya Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtildi.

12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de ilk boyalı heykel, Karahantepe'de ise en gerçekçi insan heykellerinden biri bulundu.

2023 EKİM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekim ayında başlayan çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili dünya liderleriyle telefon diplomasisi yürüterek, tüm aktörleri barışın tesisi için adım atmaya çağırdı. Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi.

Ekim ayının önemli olayları şöyle:

1 EKİM

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulundu, teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlattı, diğer terörist etkisiz hale getirildi, 2 emniyet mensubu ise hafif yaralandı. Eylemi düzenleyenlerin terör örgütü PKK/KCK üyeleri "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz ile Özkan Şahin olduğu açıklandı.

2 EKİM

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu, 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın'ı, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

3 EKİM

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 15 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal'ın bulunması amacıyla bir televizyon programına katılan ve 2019'da Türkiye gündeminde önemli yer tutan "Palu ailesi" ile ilgili yargılama süreci sonuçlandı. Aileden 6 sanığın yeniden yargılandığı davada Tuncer Ustael, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Emine Ustael ile Hava, İsa ve Ayşe Palu, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay, Fatih Palu ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4 EKİM

MİT, geçen yıl 6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcılarından "Mazlum Afrin" kod adlı PKK/KCK'lı Nabo Kele Hayri'yi Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirdi.

6 EKİM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes Operasyonu ile 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarının konutlar için 750 bin liraya, iş yerleri için 400 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

7 EKİM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, geçerli 1399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi. Erdoğan kongrede yaptığı konuşmada, sabaha karşı çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısıyla ilgili, tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırdı.

9 EKİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, emekli olup fiilen çalışanlar hariç olmak üzere emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılmasına karar verdiklerini bildirdi.

Erdoğan, İsrail-Filistin gündemli telefon diplomasisi kapsamında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü, çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması çağrısında bulundu. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile de telefonda görüştü.

10 EKİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla sivillere yönelik insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de telefonda görüşen Erdoğan, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 36 kişinin hayatını kaybettiği 75. Yıl Apartmanı'nın mimarı ve teknik uygulama sorumlusu R.C. ile 99 kişinin hayatını kaybettiği Gökkuşağı Apartmanı'nın yapı denetim firmasının statik proje ve uygulama denetçisi İ.A. ve kontrol elemanı inşaat mühendisi C.C. tutuklandı.

12 EKİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan gelişmelerle ilgili telefon diplomasisini sürdürdü. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüşen Erdoğan, Türkiye'nin krizin sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

13 EKİM

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail-Filistin çatışmasında bölgedeki insani durum, sükunetin sağlanmasına yönelik çabalar ve atılması gereken adımlar ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimiyle İsviçre'den Türkiye'ye iade edilen 37 parçalık kültür varlığı, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi.

15 EKİM

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) ismi, 4. Olağan Büyük Kongre'de tüzük değişikliğiyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi. Eş genel başkanlıklara, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ile Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan seçildi.

16 EKİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı sürece ilişkin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda ayrı ayrı görüştü.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in operasyonuyla, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'de yakalanan üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

17 EKİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de 17 Ekim'de düzenlediği hastane saldırısına ilişkin, "Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." dedi.

Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne ithafen Hatay açıklarındaki denemede, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metrelik dünya rekorunu 106 metre ile kırdı.

18 EKİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi.

19 EKİM

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin 4-5 Kasım'da yapılacak 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa adaylığını açıkladı.

20 EKİM

Başkan Erdoğan, İsrail-Filistin ile ilgili yürüttüğü telefon diplomasisi kapsamında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Görüşmede, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için Türkiye genelindeki okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

21 EKİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Gazze'deki son durumu telefonda ayrı ayrı görüştü.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklamasında, "MHP olarak çağrımız şudur, eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, milletimle açık açık paylaşıyorum ki Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Türkiye'nin birçok ilinde protesto edildi. Van'da kadınlar, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitirenler için sessiz oturma eylemi yaparken, Ankara'da bazı sivil toplum kuruluşları ABD Büyükelçiliği önüne kefenlenmiş bebek maketi, bir grup da İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne oyuncak bıraktı.

Aydın'ın Kuşadası ve Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 99 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

22 EKİM

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağı Esenboğa Havalimanı'ndan Mısır'a hareket etti. Bir gün sonra Milli Savunma Bakanlığının sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak da Mısır'a gönderildi.

23 EKİM

Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalayarak, TBMM'ye sevk etti.

24 EKİM

Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşen Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarına yönelen vahşetin derinleştiğini, Batılı devletlerin sessizliğinin krizi önlenemez boyuta taşıdığını ifade etti.

25 EKİM

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen Can Atalay'ın bireysel başvurusunda ihlal kararı verdi. Karar, "başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi" için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Yüksek Mahkeme, Atalay'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Ekim'de, bireysel başvuruya konu ihlalin Yargıtay kararından kaynaklandığı, yerel mahkemece verilen karara ilişkin olmadığı gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderdi.

Aydın'daki Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Zeren Ertaş hayatını kaybetti, asansör bakım firması yetkilisi ve asansörü monte eden firmanın sahibi ile 2 mühendis tutuklandı. Olayın ardından, bazı öğrenci yurtlarının bakımsız olduğu iddiasıyla üniversite öğrencilerince Türkiye genelinde protesto eylemleri düzenlendi.

26 EKİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile telefonda yaptığı görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgede giderek ağırlaşan insan hakları ihlalleri ele alındı.

28 EKİM

AK Parti, İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi düzenledi. Mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail, sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok." dedi.

29 EKİM

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü, yurt genelinde özel etkinliklerle kutlandı. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün bayram günü Anıtkabir üzerinde, ardından da İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu yaptığı etkinlikler kapsamında, Devlet Tiyatrolarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına, üç boyutlu gösterilerden öğrencilerin okullarındaki hazırlıklarına kadar Türkiye tek yürek 100. yaşını kutladı.

Gösterilere, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun da aralarında yer aldığı 100 savaş gemisinin Boğaz'daki geçit töreni damgasını vurdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i de 1 milyon 182 bin 425 kişinin ziyaret ettiğini ve yeni bir rekorun kırıldığını bildirdi.

Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla yapacağı konuşma için kürsüye saat 19.23'te çıkarak millete seslendi. Erdoğan, "29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz Cumhuriyet'imiz bugün ilk asrını tamamlayıp, adına 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz ikinci asrına yelken açıyor." dedi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşına yakışır sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmaktır." diye konuştu.

31 EKİM

Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

2023 KASIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in saldırılarının ardından Gazze için dünya liderleriyle başlattığı barış diplomasisini kasımda da sürdürdü. Erdoğan, G-20 ülkelerinin liderlerini de bölgede iki devletli çözümün tesisinde inisiyatif almaya çağırdı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda, 13 yıldır genel başkanlık görevinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Özgür Özel seçildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin (AYM) verdiği hak ihlali kararına uyulmamasına ve ihlal kararı alan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin kararı da kasımda uzun süre tartışıldı.

1 KASIM

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat gözaltına alındı.

Yeni anayasa çalışmasına yönelik çağrılar sonucu 2007'de oluşturulan Bilim Komisyonunun başkanlığını da yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, 86 yaşında hayatını kaybetti.

2 KASIM

İstanbul'daki "Kafes Operasyonu"nda, Avustralya merkezli, elebaşılığını Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü "Comanchero" çökertildi ve 37 şüpheli yakalandı.