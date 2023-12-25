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7'den 70'e herkesi şaşırtan keşif yapıldı! Kazmayı vurduğu yerden oluk oluk altın çıkarıldı

İngiltere'nin Aylesbury kenti, Fleet Marston bölgesinde yürütülen kazılar, tarihi bir keşfi beraberinde getirdi. Yüksek hızlı demiryolu projesi (HS2) kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda ortaya çıkan bu keşif, geçmişin gizemlerini aydınlatmanın yanı sıra bölgenin zengin tarihi mirasını da gün yüzüne çıkardı. Arkeologlar, Fleet Marston bölgesinde yaptıkları kazılarda binlerce altın sikke buldu. Bu altın sikke koleksiyonu, bölgenin tarihindeki zenginliği gözler önüne seriyor.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 09:04 Güncelleme 25 Aralık 2023, 09:04
7’den 70’e herkesi şaşırtan keşif yapıldı! Kazmayı vurduğu yerden oluk oluk altın çıkarıldı

Fleet Marston'da yapılan kazılar antik döneme ait 1.200'den fazla altın sikke, ev eşyaları ve kişisel aksesuarlar ortaya çıkardı. Bu buluntular bölgenin eski bir ticaret merkezi olduğuna dair kanıtlar sunuyor.

TARİHİ KEŞİF

Kazı alanında bulunan sikkeler, kaşıklar, iğneler ve broşlar Roma dönemine ait yaşam tarzının izlerini taşıyor. Bu eserler, o dönemin ekonomik ve sosyal yapısına dair önemli ipuçları veriyor.

Fleet Marston'da keşfedilen bu zengin koleksiyon, arkeologları bölgenin tarihi önemini yeniden değerlendirmeye yöneltti. Buluntular, Roma döneminde bölgenin ne kadar hareketli ve zengin bir ticaret merkezi olduğunu gözler önüne seriyor.

HS2 projesinin üst düzey yöneticisi Richard Brown, kazıların hem Roma kentinin özelliklerini belirlemek hem de antik sakinlerin yaşam tarzını anlamak açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Bu keşifler, tarihe yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

Bu kazılar sayesinde tarih öncesi dönemlerdeki yaşam tarzları, ekonomik yapılar ve sosyal ilişkiler hakkında daha fazla bilgi edinilebilecek.

Fleet Marston, geçmişin sırlarını açığa çıkaran bir pencere olarak tarihe ışık tutuyor.

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