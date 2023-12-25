7’den 70’e herkesi şaşırtan keşif yapıldı! Kazmayı vurduğu yerden oluk oluk altın çıkarıldı

Fleet Marston'da yapılan kazılar antik döneme ait 1.200'den fazla altın sikke, ev eşyaları ve kişisel aksesuarlar ortaya çıkardı. Bu buluntular bölgenin eski bir ticaret merkezi olduğuna dair kanıtlar sunuyor.

TARİHİ KEŞİF Kazı alanında bulunan sikkeler, kaşıklar, iğneler ve broşlar Roma dönemine ait yaşam tarzının izlerini taşıyor. Bu eserler, o dönemin ekonomik ve sosyal yapısına dair önemli ipuçları veriyor.