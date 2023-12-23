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Eğlence mekanında taşkınlık polislere küfür! Eşiyle birlikte gözaltına alınan şarkıcı Atilla Taş tutuklandı

Şarkıcı Atilla Taş ve eşi, Beşiktaş'ta eğlendikleri barda iddiaya göre aşırı alkollü şekilde içeridekilere rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi. Taş, işletmecilerle kavga etti. Olay yerine gelen polise de mukavemet gösterdiği öne sürülen Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 17:04 Güncelleme 23 Aralık 2023, 17:26
Eğlence mekanında taşkınlık polislere küfür! Eşiyle birlikte gözaltına alınan şarkıcı Atilla Taş tutuklandı

İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'ne bağlı Sinan Paşa Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde dün gece eşiyle birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş, iddialara göre sarhoş oldu ve alkolün etkisiyle çevreye rahatsızlık verdi.

Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı

Gece saat 00.50 sıralarında yaşanan olay üzerine iddialara göre kendisini uyaran işletmecilerle kavga eden Atilla Taş, eşiyle birlikte söz konusu mekandan dışarıya çıkarıldı. Şikayet üzerine olay yerine gelen polisler olaya müdahale etti ve iddialara göre şarkıcı Atilla Taş bu defa da polislerle tartıştı.

Gözaltına alınan Atilla Taş, Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Yasal işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Atilla Taş tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Atilla Taş'ın eşi ise "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.

MÜŞTERİLERLE KAVGA ETTİ, POLİSLERE KÜFÜR ETTİ
Müşterilerle sözlü olarak kavga ettiği ve ardından işletme sahipleri ile çalışanları tarafından mekandan dışarıya çıkarıldığı iddia edilen Atilla Taş'ın, olaya müdahale eden polislere karşı fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfürler ettiği iddia edildi. Şarkıcı Atilla Taş ve eşi Meltem Taş'ın "Polise Mukavemet, Darp ve Hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildikleri ifade edildi.

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