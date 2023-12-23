SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

MSB geçit vermiyor! Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 1'i FETÖ mensubu 2 kişi sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi sosyal medya hesabından Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 1'i FETÖ mensubu 2 kişinin sınırda yakalandığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 17:16 Güncelleme 23 Aralık 2023, 17:16
MSB geçit vermiyor! Yunanistan’dan zorla Türkiye’ye gönderilmeye çalışılan 1’i FETÖ mensubu 2 kişi sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 1'i FETÖ mensubu 2 kişinin sınırda yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi, hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yüzyılın Dönüşümü İstanbul... Başkan Erdoğan açıkladı! Vatandaşa ne kadar destek verilecek? Kaç konut dönüşecek?
MSB acı haberi duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 6 askerimiz şehit oldu! Terör örgütü PKK’ya bombardıman!
CHP’de Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu gerilimi tırmanıyor! PM karıştı: İzmir’de büyük sıkıntı var
SON DAKİKA