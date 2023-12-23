MSB geçit vermiyor! Yunanistan’dan zorla Türkiye’ye gönderilmeye çalışılan 1’i FETÖ mensubu 2 kişi sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 1'i FETÖ mensubu 2 kişinin sınırda yakalandığını açıkladı.

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.



Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/iH3BixiBmz — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2023

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi, hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.