Yine yalanları patladı | CHP’li Veli Ağbaba bizden kimseyle fotoğrafı yok dedi: Eylül Öztürk, İmamoğlu ve Yavaş ile fotoğraflarını paylaştı

Dilan ve Engin Polat çiftiyle bir dönem samimiyeti dikkat çeken Eylül Öztürk, Türkiye'nin birçok yerinde güzellik merkezleri açmıştı.
Dilan ve Engin Polat çiftiyle bir dönem samimiyeti dikkat çeken Eylül Öztürk, Türkiye'nin birçok yerinde güzellik merkezleri açmıştı.
ABD'de 11 ev aldığına dair iddialar ortaya atıldı.
5 milyon dolarla kaçtığı öne sürülen Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan hakkında soruşturma başlatıldı ve mal varlıklarına el konulduğu açıklandı.
Soruşturma yalnızca Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan çiftini kapsamadı. Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' olarak nitelendirdiği fotoğraftaki herkes soruşturma kapsamına alındı.
Tüm bunlarla birlikte Eylül Öztürk cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
CHP'Lİ İSİM BİZDEN BİR KİŞİYLE FOTOĞRAFI YOK DEDİ AMA...
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, dün TBMM Genel Kurulu'nda fenomenlere değinerek çok sert konuşma yaptı. Elinde Dilan Polat, Engin Polat, Özlem Öz, Tayyar Öz, Nihal Candan, Bahar Candan ve Eylül Öztürk gibi fenomenlerin fotoğraflarıyla kürsüye çıkan Ağbaba, şunları söyledi:
"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın deyimiyle söylüyorum, 'Türkiye suç örgütü cenneti oldu.' Kim yaptı, biz mi yaptık? İnsanlar artık, çalışarak, üreterek, ihracat yaparak zenginleşmekten umudunu kesmiş. Ne yapacak örnekleri var yarattığınız Tosuncuk, Toreks, Dilan-Engin, Eylül var. Benim gibilerle alakası yok bunlar sizin siyasi akrabalarınız. Bunları siz yarattınız. Bunlarla bir tane CHP'linin fotoğrafı yok ama sizin albümünüz var. Dizi-film olur sizin yaptıklarınız. Dindar nesil yetiştireceğim diye dolandırıcı, namussuz insanları memleketin başına bela ettiniz."
EYLÜL ÖZTÜRK CHP'Lİ İSMİN YALANINI FOTOĞRAFLARLA ÇÜRÜTTÜ
Eylül Öztürk ise Ağbaba'nın bu sözlerine tepki gösterdi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile fotoğraflarını paylaşan Öztürk, "Şimdi Veli Bey konuşmanızı dehşet içinde izledim. Birincisi benim adımı zikredip, fotoğrafımı sağ üst köşeye koyup 'bunlar dolandırıcı' demişsiniz. Kesinleşmiş bir karar yokken benimle ilgili bu şekilde konuşma hakkını size kim veriyor?
İkincisi ben tam olarak ne zaman Umre'ye gitmişim ispatlamanızı istiyorum.
Üçüncüsü, daha önce CHP'ye oy veren biri olarak görüyorum ki gerçekten dedikleri kadar varmış. CHP, Atatürk'ün kurduğu parti olmaktan çıkmıştır ve bu siz araştırma dahi yapmaktan acizmişsiniz! Bizden biriyle bir tane fotoğrafı yok demişsiniz, şimdi size yine hep yaptığım gibi belgeler ile konuşacağım" ifadelerini kullandı.