“Şehit olursam bunu paylaşın” demişti! Malatyalı şehidimiz Emre Taşkın'ın 2016 yılında yürek yakan paylaşımı ortaya çıktı: "Hangisi daha zor"





Saldırıda hayatını kaybeden askerlerden biri olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın acı haberi Malatya'daki ailesine ulaştı. İlçe Kaymakamı Erkan Savar, aileye acı haberi ulaştırırken şehidin anne ve babasının Umre için Mekke'de oldukları öğrenildi.