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“Şehit olursam bunu paylaşın” demişti! Malatyalı şehidimiz Emre Taşkın'ın 2016 yılında yürek yakan paylaşımı ortaya çıktı: "Hangisi daha zor"

Irak’ın kuzeyinde hain teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 6 kahraman askerimiz şehit düştü. Acı haber baba ocaklarına verilirken şehit düşen Malatyalı şehit Emre Taşkın'ın 11 Ekim 2016'da sosyal medya hesabından, 'Hangisi daha zor, al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı, al bayrağa sarılı tabutta yatmak mı' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Şehadet haberinin ardından Taşkın'ın bu paylaşımı, sosyal medyada binlerce kişi tarafından yeniden paylaşıldı.

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 16:35 Güncelleme 24 Aralık 2023, 16:35
“Şehit olursam bunu paylaşın” demişti! Malatyalı şehidimiz Emre Taşkın’ın 2016 yılında yürek yakan paylaşımı ortaya çıktı: Hangisi daha zor

Terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü Irak'ın kuzeyinden dün gece saatlerinde şehit haberi geldi. PKK'nın saldırısı sonucu şehit düşen 6 kahraman Mehmetçik şehit düştü.



Saldırıda hayatını kaybeden askerlerden biri olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın acı haberi Malatya'daki ailesine ulaştı. İlçe Kaymakamı Erkan Savar, aileye acı haberi ulaştırırken şehidin anne ve babasının Umre için Mekke'de oldukları öğrenildi.



BABA OCAĞI TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI
Geçtiğimiz yıl göreve başladığı belirtilen şehidin bir kardeşinin de TSK'da görevli olduğu öğrenildi.

"ŞEHİT OLURSAM BUNU PAYLAŞIN" DEMİŞTİ
Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın bir süre önce sosyal medya hesabında yayınladığı "Şehit olursam bunu paylaşın" ifadesi ise yürekleri buruktu.

'AL BAYRAKLI TABUT' PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Malatyalı şehit Emre Taşkın'ın 11 Ekim 2016'da sosyal medya hesabından, 'Hangisi daha zor, al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı, al bayrağa sarılı tabutta yatmak mı' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Şehadet haberinin ardından Taşkın'ın bu paylaşımı, sosyal medyada binlerce kişi tarafından yeniden paylaşıldı.

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