Ümraniye Belediyesi’nden dev kentsel dönüşüm atağı: İlçenin yapı stoğunun yüzde 70’i depreme dayanaklı halde...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ümraniye Belediyesi işbirliğiyle ilçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında ferdi olarak bugüne kadar 16 bin 300 bağımsız bölüme tekabül eden 3 bin 294 bina tamamlandı.



100 BİNE YAKIN VATANDAŞA ULAŞILDI

Ümraniye Belediyesi tarafından kurulan Kentsel Dönüşüm Ofisleri'nde 100 bin lira değerindeki kentsel dönüşüm danışmanlığı hizmeti ücretsiz olarak veriliyor. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün yaptığı bilgilendirme çalışmaları sayesinde 100 bine yakın vatandaşa ulaşıldı.



ÜMRANİYE'DE 56 BİN BİNADAN SADECE 300'Ü RİSKLİ BİNA

Ümraniye sınırları içerisinde toplam 56.000 bina bulunuyor. İlçe genelinde yapılan tespitler neticesinde 300 adet riskli binanın yıkılması gerektiği görüldü. Yapıların en kısa sürede yıkılması için Ümraniye Belediyesi gerekli tüm çalışmalara devam ediyor.







KİRA VE TAŞINMA YARDIMI BİZDEN

Son 4 yılda Ümraniye'de evleri kentsel dönüşüme giren vatandaşlara, 6306 sayılı kanun kapsamında yaklaşık 74 milyon 774 bin 400 lira kira yardımı yapıldı. Kiracılara ise tek seferde 7 bin TL taşınma desteği veriliyor. Vergi, harç ve KDV muafiyetleri sağlanıyor.



HEKİMBAŞI'NDA YENİ BİR YAŞAM ALANI OLUŞUYOR

Hekimbaşı Mahallesi'nde 40 bin 271 metrekare alanda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Rezerv alanda 111 bina yer alacak. Tamamı özel mülkiyetten oluşan 101 parsellik projede 597 konut ve 28 dükkân yapılıyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, tamamlandığında 2 bin 500 kişinin yeni yaşam alanı olacağı Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Proje alanında Ümraniye için hazırladıkları yeni kentsel dönüşüm alanlarını açıkladı. Yeni açıklanan Topağacı Mahallesi 1. ve 2. Etap, İstiklal Mahallesi Projesi, İnkilap Mahallesi 1. Etap, Dumlupınar Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde olmak üzere 6 proje alanında yapılacak olan 2 bin 32 bağımsız birimde 8 bin 128 kişinin oturması planlandı.



"YARISI BİZDEN" KAMPANYASINA 10 BİN 5 BİNA MÜRACAAT ETTİ"

"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına 10 bin 5 bina müracaat etti. Bu da 32 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor.