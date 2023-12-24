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Ümraniye Belediyesi'nden dev kentsel dönüşüm atağı: İlçenin yapı stoğunun yüzde 70’i depreme dayanaklı halde...

Ümraniye Belediyesi yürüttüğü dev kentsel dönüşüm atağı ile ilçenin yapı stoğunun yüzde 70’ni depreme dayanaklı hale getirdi. Ümraniye’de bulunan 56 bin binadan sadece 300’nün riskli olduğu belirlendi. Bu binalar için de gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Aralık 2023 Güncelleme 24 Aralık 2023, 07:01
Ümraniye Belediyesi’nden dev kentsel dönüşüm atağı: İlçenin yapı stoğunun yüzde 70’i depreme dayanaklı halde...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ümraniye Belediyesi işbirliğiyle ilçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında ferdi olarak bugüne kadar 16 bin 300 bağımsız bölüme tekabül eden 3 bin 294 bina tamamlandı.

100 BİNE YAKIN VATANDAŞA ULAŞILDI
Ümraniye Belediyesi tarafından kurulan Kentsel Dönüşüm Ofisleri'nde 100 bin lira değerindeki kentsel dönüşüm danışmanlığı hizmeti ücretsiz olarak veriliyor. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün yaptığı bilgilendirme çalışmaları sayesinde 100 bine yakın vatandaşa ulaşıldı.

ÜMRANİYE'DE 56 BİN BİNADAN SADECE 300'Ü RİSKLİ BİNA
Ümraniye sınırları içerisinde toplam 56.000 bina bulunuyor. İlçe genelinde yapılan tespitler neticesinde 300 adet riskli binanın yıkılması gerektiği görüldü. Yapıların en kısa sürede yıkılması için Ümraniye Belediyesi gerekli tüm çalışmalara devam ediyor.




KİRA VE TAŞINMA YARDIMI BİZDEN
Son 4 yılda Ümraniye'de evleri kentsel dönüşüme giren vatandaşlara, 6306 sayılı kanun kapsamında yaklaşık 74 milyon 774 bin 400 lira kira yardımı yapıldı. Kiracılara ise tek seferde 7 bin TL taşınma desteği veriliyor. Vergi, harç ve KDV muafiyetleri sağlanıyor.

HEKİMBAŞI'NDA YENİ BİR YAŞAM ALANI OLUŞUYOR
Hekimbaşı Mahallesi'nde 40 bin 271 metrekare alanda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Rezerv alanda 111 bina yer alacak. Tamamı özel mülkiyetten oluşan 101 parsellik projede 597 konut ve 28 dükkân yapılıyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, tamamlandığında 2 bin 500 kişinin yeni yaşam alanı olacağı Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Proje alanında Ümraniye için hazırladıkları yeni kentsel dönüşüm alanlarını açıkladı. Yeni açıklanan Topağacı Mahallesi 1. ve 2. Etap, İstiklal Mahallesi Projesi, İnkilap Mahallesi 1. Etap, Dumlupınar Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde olmak üzere 6 proje alanında yapılacak olan 2 bin 32 bağımsız birimde 8 bin 128 kişinin oturması planlandı.

"YARISI BİZDEN" KAMPANYASINA 10 BİN 5 BİNA MÜRACAAT ETTİ"
"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına 10 bin 5 bina müracaat etti. Bu da 32 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor.


ÜMRANİYE'DE KAHVE 15 TL
Ümraniye Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda hizmete açılan 'Bir bAŞKa Kahve' ile Ümraniye'de yaşayan 14-30 yaş arasındaki öğrencilere indirimli kahve satışı başladı. 'Ümraniye Gençlik Kartı' olan öğrenciler 'Bir bAŞKa Kahve'den 15 TL'ye indirimli kahve alabiliyorlar. Öğrenciler meydanda kurulan kiokstan; farklı çeşitlerinden oluşan kahvelerden günde 3 tanesini 15 liradan satın alabilecekler. İlki 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda açılan 'Bir bAŞKa Kahve' kiokslarının Ümraniye'nin farklı noktalarında 6 şubeye çıkarılması hedefleniyor.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE AYLIK 750 TL'LİK DESTEK
Ümraniye Belediyesi, sosyal desteğe kayıtlı ailelerin üniversitede eğitim gören çocuklarına aylık 'aile öğrenci desteği' kapsamında 750 liralık eğitim yardımı verecek. 10 ay boyunca devam edecek olan eğitim desteğinden ailesi ya da öğrencinin kendisinin ikametgahı Ümraniye'de bulunan üniversiteli gençleri kapsıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında yardım almaya hak kazanan 593 öğrenci 750 liralık destekten faydalanacak. 10 ay boyunca düzenli olarak yapılacak eğitim desteği toplamda 4,5 milyon lirayı bulacak. Bunun yanı sıra Ümraniye Belediyesi, ilçede ikamet eden ve bu yıl ilk kez üniversiteyi kazanan 2 bin 997 Ümraniyeli gence 7 bin TL'lik eğitim desteğinde bulundu. Başkan İsmet Yıldırım, toplam 20 milyon 979 bin TL'lik desteğin öğrencilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.



1 YILDA 500 BİN ÖĞRENCİ ZİYARET ETTİ
Tasarımı ve mimari dokusuyla dikkat çeken Fazlı Aydın Millet Kütüphanesi, 500 kişilik kapasitesiyle 55 bin kitaba ev sahipliği yapıyor. Randevulu sistemle çalışan ve gençlerin daha konforlu, daha güvenli bir ortamda ders çalışmasına imkân tanıyan kütüphanede, günün belli saatlerinde öğrencilere çay, kahve, çorba ve kurabiye ikramı da yapılıyor. 1 Ocak'ta hizmet vermeye başlayan kütüphaneyi bu zamana kadar 500 bin öğrenci ziyaret etti.


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YADİGARINA ÜMRANİYE BELEDİYESİ SAHİP ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde yapımını gerçekleştirdiği Dudullu Osmangazi Korusu yıllar içinde atıl duruma geldi. Ümraniye Belediyesi, koruyu 'Osmangazi Millet Bahçesi' olarak dönüşüme aldı. 147 bin metrekare alana inşa edilen ve İstanbul'un önemli millet bahçelerinden biri olan Osmangazi Millet Bahçesi dumansız hava sahası olma özelliği taşıyor.



İSTANBUL'UN İLK ÇEVRE DOSTU: ÜMRANiYE MİLLET BAHÇESİ
Ümraniyelilerin yanı sıra çevre ilçelerden gelen vatandaşların da uğrak yeri olan doğa dostu Ümraniye Millet Bahçesi, 370 bin metrekare alanda yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, futbol, basketbol ve voleybol sahaları ile her gün on binlerce vatandaşı ağırlamaya devam ediyor.


TRABZON PARK MİLLET BAHÇESİ
470 bin metrekare alana sahip Trabzon Millet Bahçesi ise yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, koşu parkurları ve restoranın yanı sıra; 3 bin metrekare şelale, 6 bin metrekare okçuluk tesis alanı, tıbbi bitkiler bahçesi, millet kıraathanesi, dağ kızağı, amfi tiyatro, antrenman sahası ve paintball alanı ile dikkat çekiyor.

159 BİN ÖĞRENCİ ÇEVRE KONUSUNDA BİLİNÇLENDİ
Ümraniye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü 2019'dan bu yana sıfır atık, geri dönüşüm ve israf konusunda 234 okulda, 159 bin öğrenci ve öğretmene eğitim verildi.



ENGELLİ BİREYLER İÇİN YENİ BİR YAŞAM MERKEZİ
Engelli bireyler için oluşturulan yeni yaşam alanında her detay tek tek tasarlandı. Fiziksel aktivite ve eğlencenin bir arada sunulduğu merkezde; oyun, etkinlik, kültür fizik hareketleri, yüzme, ritim ve dans dersleri veriliyor. Psikolog ve fizyoterapist desteğinin de sağlandığı merkezde özel bireylerin farklı kimlik ve rollerini keşfetmesi, sosyal uyum ve adaptasyon süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Yüzme kursuna katılan engelli çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde 40 dakika boyunca hem yüzme öğreniyor hem de eğleniyor. Yıl boyu aktif olarak hizmet veren havuza üye olan engelli bireyler, 3 ay boyunca eğitim alabiliyor. Öte yandan özel gereksinimli bireylerin programları ile eş zamanlı olarak ailelerine de pilates ve zumba branşlarında eğitimler veriliyor.

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