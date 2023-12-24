Ümraniye Belediyesi’nden dev kentsel dönüşüm atağı: İlçenin yapı stoğunun yüzde 70’i depreme dayanaklı halde...

1 YILDA 500 BİN ÖĞRENCİ ZİYARET ETTİ
Tasarımı ve mimari dokusuyla dikkat çeken Fazlı Aydın Millet Kütüphanesi, 500 kişilik kapasitesiyle 55 bin kitaba ev sahipliği yapıyor. Randevulu sistemle çalışan ve gençlerin daha konforlu, daha güvenli bir ortamda ders çalışmasına imkân tanıyan kütüphanede, günün belli saatlerinde öğrencilere çay, kahve, çorba ve kurabiye ikramı da yapılıyor. 1 Ocak'ta hizmet vermeye başlayan kütüphaneyi bu zamana kadar 500 bin öğrenci ziyaret etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YADİGARINA ÜMRANİYE BELEDİYESİ SAHİP ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde yapımını gerçekleştirdiği Dudullu Osmangazi Korusu yıllar içinde atıl duruma geldi. Ümraniye Belediyesi, koruyu 'Osmangazi Millet Bahçesi' olarak dönüşüme aldı. 147 bin metrekare alana inşa edilen ve İstanbul'un önemli millet bahçelerinden biri olan Osmangazi Millet Bahçesi dumansız hava sahası olma özelliği taşıyor.
İSTANBUL'UN İLK ÇEVRE DOSTU: ÜMRANiYE MİLLET BAHÇESİ
Ümraniyelilerin yanı sıra çevre ilçelerden gelen vatandaşların da uğrak yeri olan doğa dostu Ümraniye Millet Bahçesi, 370 bin metrekare alanda yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, futbol, basketbol ve voleybol sahaları ile her gün on binlerce vatandaşı ağırlamaya devam ediyor.
TRABZON PARK MİLLET BAHÇESİ
470 bin metrekare alana sahip Trabzon Millet Bahçesi ise yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, koşu parkurları ve restoranın yanı sıra; 3 bin metrekare şelale, 6 bin metrekare okçuluk tesis alanı, tıbbi bitkiler bahçesi, millet kıraathanesi, dağ kızağı, amfi tiyatro, antrenman sahası ve paintball alanı ile dikkat çekiyor.
159 BİN ÖĞRENCİ ÇEVRE KONUSUNDA BİLİNÇLENDİ
Ümraniye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü 2019'dan bu yana sıfır atık, geri dönüşüm ve israf konusunda 234 okulda, 159 bin öğrenci ve öğretmene eğitim verildi.
ENGELLİ BİREYLER İÇİN YENİ BİR YAŞAM MERKEZİ
Engelli bireyler için oluşturulan yeni yaşam alanında her detay tek tek tasarlandı. Fiziksel aktivite ve eğlencenin bir arada sunulduğu merkezde; oyun, etkinlik, kültür fizik hareketleri, yüzme, ritim ve dans dersleri veriliyor. Psikolog ve fizyoterapist desteğinin de sağlandığı merkezde özel bireylerin farklı kimlik ve rollerini keşfetmesi, sosyal uyum ve adaptasyon süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Yüzme kursuna katılan engelli çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde 40 dakika boyunca hem yüzme öğreniyor hem de eğleniyor. Yıl boyu aktif olarak hizmet veren havuza üye olan engelli bireyler, 3 ay boyunca eğitim alabiliyor. Öte yandan özel gereksinimli bireylerin programları ile eş zamanlı olarak ailelerine de pilates ve zumba branşlarında eğitimler veriliyor.