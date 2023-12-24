Ucuz otomobil vurgunu! Aralarında eski Galatasaraylı futbolcu da bulunuyor

5 AY GEÇMESİNE RAĞMEN TESLİM ETMEDİ Paranın alınması ve olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen hiçbir hareket olmadığını fark eden polis memuru konuyu Murat Ş.'ye sorduğunda araçların tırlarla İstanbul' geldiğini otoparkta ekspertiz işlemlerinin yapıldığını söyledi. Bir süre sonra araçlara kamu kuruluşundan şerh konulduğunu biraz daha beklemesi gerektiğini öğrenen polis şahsa kendisini dolandırdığını parasını geri iade etmesini istedi. Murat Ş., iddiaya göre yine bahanelere sarılınca polis memuru şahıs hakkında çevresinden araştırma yapmaya başladı.

GALATASARAYLI VEDAT İNCEEFE DE PARA KAPTIRDI Polis memurunun yaptığı araştırmada kendisine uygulanan yöntemle Murat Ş.'nin Ataşehir'de bulunan bir komiserden 1 milyon lira aldığını, emniyet müdürleri ve cumhuriyet savcısından da para aldığını öğrendi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulunan polis memuru şahsın organize bir şekilde güven vererek dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğünü, kendisi gibi birçok mağdur bulunduğunu ancak henüz resmi makamlara şikâyette bulunmadığını ifade etti.



Dolandırılanlar arasında Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe'nin de yer aldığı öğrenildi. Polis memuru şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Şikayet sonrası savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.