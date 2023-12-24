Ucuz otomobil vurgunu! Aralarında eski Galatasaraylı futbolcu da bulunuyor

Türkiye'nin gündemi uzun bir süredir dolandırıcılık vakaları. Seçil Erzan, Bahar Nihal Candan gibi isimlerin birçok kişiyi dolandırması gündeme adeta bomba gibi düştü.
Bu dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez aralarında Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe, emniyet müdürleri, polis memurları, cumhuriyet savcısı gibi devlet kademesinde çalışan kişiler de bulunuyor.
Olay 6 Haziran 2023 tarihinde meydana geldi. Bir polis memuru, Murat Ş., isimli kişi ile arkadaş ortamında tanıştığını, olay günü kahve içmek için çalışmış olduğu polis merkezine ziyarete geldiğini söyledi.
ALDIĞINI İDDİA ETTİĞİ ARAÇLARIN FATURASINI GÖSTERDİ
Sohbet sırasında polis memuru aracını satacağını, yeni bir araba alacağını para artarsa eşine de motosiklet alacağını söyledi. Murat Ş., kamu kurumlarıyla ortak çalıştığını iddia ederek, isterse kendisine ucuz fiyata kamu kurumlarının araç filosundan otomobil alabileceğini söyledi. Polis memurunun ikna olmadığını gören Murat Ş., ikna etmek için iddiaya göre iki emniyet müdürüne aldığını iddia ettiği araçların faturasını göstererek güven kazanmaya çalıştı.
BAHANELERLE SÜREKLİ PARASINI ALDI
Emniyet müdürlerine ait faturaları gören emniyet mensubu kendisine 470 bin liraya alabileceği aracın satışı için anlaşma yaptı. Murat Ş., ilk olarak polisten ikamet belgesi ve aracılık yaptığı için 82 bin lira hizmet bedeli talep etti. Polis memuru parayı gönderince Murat Ş., bu kez işlemlerin onaylandığını aracını bir an önce satmasını ve kalan parayı göndermesini istedi. Paranın yetişmesi için polis memuru kredi çekerek aracın ücretini gönderdi. 10 adet havale ile toplamda 666 bin 249 lira gönderen polis memuru her seferinde farklı bir bahane ile parasının alındığını fark etti.