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Ucuz otomobil vurgunu! Aralarında eski Galatasaraylı futbolcu da bulunuyor

Türkiye; Seçil Erzan, Bahar Nihal Candan gibi isimlerin birçok kişiyi dolandırmasını günlerdir konuşuyor. Bu dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez aralarında Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe, emniyet müdürleri, polis memurları, cumhuriyet savcısı gibi devlet kademesinde çalışan kişiler de bulunuyor. Dolandırılan bir emniyet mensubunun yaptığı şikâyet sonrası ortaya çıkan skandal olaya göre, kendisini CEO olarak tanıtan Murat Ş. kamu kurumlarına ait araç filosunu yenilediğini, eldeki ikinci el araçları ucuza sattığını iddia ederek milyonlarca liralık bir vurguna imza attı. Sosyal medya hesabında üst düzey kişilerle çektiği fotoğraflar aracılığıyla çevresine güven veren şüphelinin yaklaşık 10 milyon lira topladığı belirtilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 09:29 Güncelleme 24 Aralık 2023, 09:29
Ucuz otomobil vurgunu! Aralarında eski Galatasaraylı futbolcu da bulunuyor

Türkiye'nin gündemi uzun bir süredir dolandırıcılık vakaları. Seçil Erzan, Bahar Nihal Candan gibi isimlerin birçok kişiyi dolandırması gündeme adeta bomba gibi düştü.

Bu dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez aralarında Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe, emniyet müdürleri, polis memurları, cumhuriyet savcısı gibi devlet kademesinde çalışan kişiler de bulunuyor.

Olay 6 Haziran 2023 tarihinde meydana geldi. Bir polis memuru, Murat Ş., isimli kişi ile arkadaş ortamında tanıştığını, olay günü kahve içmek için çalışmış olduğu polis merkezine ziyarete geldiğini söyledi.

ALDIĞINI İDDİA ETTİĞİ ARAÇLARIN FATURASINI GÖSTERDİ
Sohbet sırasında polis memuru aracını satacağını, yeni bir araba alacağını para artarsa eşine de motosiklet alacağını söyledi. Murat Ş., kamu kurumlarıyla ortak çalıştığını iddia ederek, isterse kendisine ucuz fiyata kamu kurumlarının araç filosundan otomobil alabileceğini söyledi. Polis memurunun ikna olmadığını gören Murat Ş., ikna etmek için iddiaya göre iki emniyet müdürüne aldığını iddia ettiği araçların faturasını göstererek güven kazanmaya çalıştı.


BAHANELERLE SÜREKLİ PARASINI ALDI
Emniyet müdürlerine ait faturaları gören emniyet mensubu kendisine 470 bin liraya alabileceği aracın satışı için anlaşma yaptı. Murat Ş., ilk olarak polisten ikamet belgesi ve aracılık yaptığı için 82 bin lira hizmet bedeli talep etti. Polis memuru parayı gönderince Murat Ş., bu kez işlemlerin onaylandığını aracını bir an önce satmasını ve kalan parayı göndermesini istedi. Paranın yetişmesi için polis memuru kredi çekerek aracın ücretini gönderdi. 10 adet havale ile toplamda 666 bin 249 lira gönderen polis memuru her seferinde farklı bir bahane ile parasının alındığını fark etti.



5 AY GEÇMESİNE RAĞMEN TESLİM ETMEDİ
Paranın alınması ve olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen hiçbir hareket olmadığını fark eden polis memuru konuyu Murat Ş.'ye sorduğunda araçların tırlarla İstanbul' geldiğini otoparkta ekspertiz işlemlerinin yapıldığını söyledi. Bir süre sonra araçlara kamu kuruluşundan şerh konulduğunu biraz daha beklemesi gerektiğini öğrenen polis şahsa kendisini dolandırdığını parasını geri iade etmesini istedi. Murat Ş., iddiaya göre yine bahanelere sarılınca polis memuru şahıs hakkında çevresinden araştırma yapmaya başladı.



GALATASARAYLI VEDAT İNCEEFE DE PARA KAPTIRDI
Polis memurunun yaptığı araştırmada kendisine uygulanan yöntemle Murat Ş.'nin Ataşehir'de bulunan bir komiserden 1 milyon lira aldığını, emniyet müdürleri ve cumhuriyet savcısından da para aldığını öğrendi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulunan polis memuru şahsın organize bir şekilde güven vererek dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğünü, kendisi gibi birçok mağdur bulunduğunu ancak henüz resmi makamlara şikâyette bulunmadığını ifade etti.


Dolandırılanlar arasında Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe'nin de yer aldığı öğrenildi. Polis memuru şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Şikayet sonrası savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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